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31 de julio de 2026 - 10:27
Jujuy.

Incendio en Maimará: advierten por quemas intencionales y posibles multas

Señalan que quemar basura puede provocar incendios y generar multas, especialmente durante jornadas con viento y alto riesgo de propagación.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Incendio en Maimará por quema de basura&nbsp;

Incendio en Maimará por quema de basura 

Un principio de incendio registrado en Maimará se habría iniciado a partir de una quema intencional de basura que terminó propagándose hacia un sector con pastizales. La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de la localidad permitió controlar el fuego y evitar que alcanzara mayores dimensiones.

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Ariel Mamaní, director provincial de Emergencias, explicó que el episodio ocurrió durante la tarde del jueves y remarcó que este tipo de prácticas está prohibido debido al elevado riesgo de propagación.

Incendio en Maimará

Incendio en Maimará

El fuego comenzó cerca de un sector con pastizales

Según informó Mamaní, los Bomberos Voluntarios de Maimará fueron los primeros en intervenir, alrededor de las 19 y las 19.30.

El foco se habría originado durante una quema de residuos realizada cerca de un área con vegetación seca. Esa situación favoreció el avance de las llamas y obligó a desplegar una dotación de emergencia.

“Se logró circunscribir y extinguir el evento en poco tiempo”, señaló el funcionario, quien destacó que la respuesta inmediata permitió evitar consecuencias más graves.

Advierten por posibles sanciones

El director provincial de Emergencias indicó que el caso fue comunicado a los organismos que intervienen ante posibles contravenciones relacionadas con fuegos intencionales.

Mamaní recordó que las quemas están prohibidas, especialmente durante jornadas con alerta amarilla por viento Zonda, debido a que las ráfagas pueden hacer que un foco pequeño se propague rápidamente.

Además, sostuvo que las personas responsables podrían recibir multas por parte de los organismos encargados del control de incendios forestales.

“El 99% de los incendios son intencionales”

Durante la entrevista, Mamaní señaló que, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Incendios Forestales, el 99% de los incendios registrados tiene causas antrópicas, es decir, vinculadas con la actividad humana.

El funcionario cuestionó la práctica de utilizar fuego para eliminar basura, residuos, pajonales o restos de trabajos agrícolas.

“Hay culturalmente arraigada esta mala costumbre de utilizar la combustión para eliminar pajonales, residuos y basura”, manifestó.

También advirtió que se trata de una actividad riesgosa que puede salirse de control y afectar campos, viviendas, árboles y sectores cercanos a zonas pobladas.

Preocupa el aumento de incendios en el interior

Mamaní indicó que anteriormente gran parte de los focos se concentraba en sectores cercanos a la Ruta Nacional 66 y al área urbana, pero que actualmente también se observan incendios en localidades del interior provincial.

Como antecedente, mencionó los incendios registrados durante la semana anterior en la zona de Volcán, donde las llamas alcanzaron una magnitud considerable.

Ante esta situación, Emergencias comenzó a reforzar la coordinación con municipios, comisiones municipales y centros vecinales.

Preparan capacitaciones para prevenir nuevas quemas

El funcionario explicó que uno de los objetivos es capacitar a la población y promover otras técnicas para la limpieza de terrenos, canales y campos sin recurrir al fuego.

Esta problemática cobra mayor relevancia durante agosto, una época en la que aumentan las tareas de limpieza y preparación de tierras para actividades agrícolas.

“Tenemos que avanzar en la prevención para no generar estas situaciones de riesgo”, expresó Mamaní.

Los trabajos se desarrollarán junto con intendencias, comisiones municipales y la Dirección de Incendios Forestales, con el objetivo de reducir los focos provocados y concientizar sobre las consecuencias de las quemas.

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