Francia combate un incendio histórico con 220.000 evacuados

Francia enfrenta uno de los incendios forestales más graves de su historia reciente . Más de 220.000 personas fueron evacuadas debido al avance de un megaincendio que ya arrasó 42.000 hectáreas en el departamento de Gironda, en el suroeste del país.

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Las autoridades reconocieron que las llamas continúan fuera de control y que el regreso de los evacuados no será posible hasta que la situación mejore. El siniestro es considerado uno de los más devastadores registrados en territorio francés desde la Segunda Guerra Mundial.

El capitán de bomberos Nicolas Braz describió el comportamiento del fuego como "errático e incontrolable", debido a los remolinos generados por las altas temperaturas, que modifican constantemente la dirección de las llamas y dificultan las tareas de contención.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez , admitió que controlar el incendio demandará tiempo y calificó el panorama como "muy desfavorable". En ese contexto, pidió paciencia a los habitantes y turistas que debieron abandonar sus hogares.

Cierran rutas y suspenden trenes

El avance del fuego obligó al cierre de la autopista A63, una de las principales vías que conecta Burdeos con la frontera española.

Además, la empresa ferroviaria SNCF suspendió la circulación de trenes en el sur de Burdeos debido a la cercanía de las llamas, mientras continúan los operativos para garantizar la seguridad de la población.

Francia despliega militares y un avión de gran capacidad

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno francés puso en marcha un operativo sin precedentes que incluye el despliegue de 1.500 militares para reforzar el trabajo de los cientos de bomberos que combaten el incendio desde hace casi una semana.

Por primera vez, el Ejército incorporó a las tareas de extinción el Airbus A400 Atlas, un avión de transporte militar adaptado para lanzar hasta 20.000 litros de líquido retardante en un solo vuelo, una capacidad equivalente a la de tres aviones Canadair.

Las autoridades consideran que este refuerzo será clave para intentar frenar el avance del fuego en las próximas jornadas.

Uno de los peores incendios de la historia del país

La magnitud del desastre se acerca a uno de los episodios más trágicos registrados en Francia: el incendio de 1949, que destruyó cerca de 50.000 hectáreas.

Según el Ministerio del Interior, en lo que va del año los incendios ya consumieron casi 100.000 hectáreas en todo el territorio francés.

El cambio climático, bajo la lupa

Especialistas atribuyen la intensidad de los incendios a la combinación de una prolongada sequía y las sucesivas olas de calor que afectan a Europa desde junio.

Las altas temperaturas y la falta de humedad incrementaron la inflamabilidad de los bosques, favoreciendo la rápida propagación de las llamas y complicando las tareas de extinción.

España también combate incendios extremos

La emergencia no se limita a Francia. En España continúan activos importantes focos de incendio, especialmente en las cercanías de Madrid y en la provincia de Toledo, donde las autoridades ordenaron nuevas evacuaciones.

Los incendios ya afectan unas 45.000 hectáreas y presentan un perímetro superior a los 200 kilómetros, mientras cerca de 100.000 personas permanecen evacuadas o confinadas.

Ante este escenario, la Unión Europea activó el mecanismo de protección civil rescEU, enviando cinco aviones, dos helicópteros y apoyo satelital mediante el sistema Copernicus para colaborar con las tareas de extinción tanto en Francia como en España.