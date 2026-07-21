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21 de julio de 2026 - 18:26
Internacional

Los incendios forestales avanzan sin control y golpean a Bolivia

San Lorenzo, en el departamento boliviano de Tarija, declaró el estado de desastre por los incendios forestales que avanzan sin control y ya arrasaron miles de hectáreas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los incendios forestales avanzan sin control y golpean a Bolivia.&nbsp;

Los incendios forestales avanzan sin control y golpean a Bolivia. 

La emergencia por los incendios forestales se intensifica en el sur de Bolivia. En Tarija, las llamas avanzan desde hace cinco días, afectan a comunidades próximas a la capital y desafían a los equipos de emergencia debido a las condiciones climáticas.

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Los incendios forestales avanzan sin control y golpean a Bolivia

El municipio boliviano de San Lorenzo, en el departamento de Tarija, se declaró este domingo en estado de desastre debido al avance de múltiples incendios forestales. Según las autoridades, las llamas continúan fuera de control, consumieron miles de hectáreas y provocaron graves daños en la biodiversidad de la región.

La declaración de desastre activa los mecanismos previstos por la legislación boliviana para enfrentar emergencias de gran magnitud. Esto permitirá al municipio gestionar fondos extraordinarios y solicitar apoyo logístico al Gobierno nacional para combatir los incendios.

Según informaron medios locales, el fuego comenzó a propagarse con intensidad el jueves al mediodía, lo que motivó la rápida intervención de los cuerpos de bomberos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas y los fuertes vientos dificultaron las tareas de contención y favorecieron el avance de las llamas.

El Ejército, personal de la Gobernación y voluntarios reforzaron las tareas de combate durante el fin de semana, pero el incendio siguió avanzando y afectó a las comunidades de Camarón y Ancahuasi.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, solicitó el apoyo del país y requirió con carácter urgente insumos de protección técnica para los brigadistas desplegados en las zonas afectadas por los incendios. A su vez, la Asociación de Bomberos Voluntarios señaló que el principal objetivo de las cuadrillas es resguardar los asentamientos poblados que permanecen en riesgo por la proximidad del fuego.

Organizaciones sociales señalaron que el relieve accidentado y la abundante vegetación de cantones como Quirusillas dificultan las tareas de control y contribuyen a la expansión del fuego. Asimismo, colectivos ambientalistas pidieron una investigación para identificar a los responsables y evitar prácticas especulativas que afecten la soberanía alimentaria.

La emergencia en Tarija se suma a la crítica situación que enfrentan Santa Cruz y Cochabamba, donde las condiciones climáticas, marcadas por el calor extremo y la escasa humedad, impulsan el avance de los incendios.

Bolivia: preocupan los incendios

La emergencia se intensifica en Rincón de la Victoria, a unos 12 kilómetros de la ciudad, donde las llamas se aproximaron a sectores habitados. A la par, permanecen activos otros focos de incendio en Quirusillas, Erquiz Ceibal, Obrajes, Cadillar y La Victoria.

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno activó este lunes dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para combatir el fuego desde el aire y sumó efectivos militares y bomberos al operativo. No obstante, el viento, la complejidad del terreno y la falta de humedad redujeron la efectividad de las tareas y obligado a dividir los esfuerzos entre varias zonas afectadas.

La atención de la emergencia en las tres regiones se ve condicionada por la falta de recursos. Bomberos y voluntarios advierten sobre la escasez de equipos, insumos básicos y combustible para trasladar al personal hasta los sectores donde los incendios requieren intervención.

En los últimos diez años, Bolivia enfrentó una repetida presencia de incendios forestales durante la época seca. Entre julio y octubre, el calor, la escasa humedad y los vientos intensos generan un escenario propicio para que las llamas avancen con rapidez.

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