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19 de julio de 2026 - 10:24
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Polémica en Bolivia por proyecto para esterilizar a mujeres en situación de calle

Un proyecto de ley presentado en Bolivia propone la esterilización voluntaria destinado a mujeres en situación de calle.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Polémica enBolivia por proyecto para esterilizar a mujeres en situación de calle

Polémica en Bolivia por proyecto para esterilizar a mujeres en situación de calle

Un proyecto de ley presentado en Bolivia generó una intensa controversia al incluir la esterilización voluntaria como parte de un programa destinado a mujeres en situación de calle que atraviesan problemas de consumo de drogas.

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La iniciativa fue impulsada por el diputado Néstor Rodríguez, quien sostuvo que la propuesta está orientada a mujeres que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y que, según su planteo, no se encuentran en condiciones de garantizar el cuidado de sus hijos debido a las adicciones.

Durante la presentación del proyecto, el legislador argumentó que existen casos de madres que, producto del consumo problemático de sustancias, no pueden cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Además, indicó que en Bolivia habría unas 18.000 personas en situación de calle, de las cuales alrededor de 4.000 residirían en el departamento de Santa Cruz.

Polémica en Bolivia por proyecto para esterilizar a mujeres en situación de calle

Polémica en Bolivia por proyecto para esterilizar a mujeres en situación de calle

La propuesta contempla un programa de rehabilitación para personas con problemas de adicción, pero el apartado referido a la esterilización desató un fuerte rechazo de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos.

Rechazo de organismos y organizaciones de Bolivia

A través de un pronunciamiento conjunto firmado por la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de la sociedad civil, las entidades recordaron que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos.

El documento advierte que este tipo de prácticas vulnera "los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos", entre otros.

Asimismo, el pronunciamiento cita antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y disposiciones de la Constitución Política del Estado boliviano para remarcar que cualquier iniciativa legislativa debe formularse con estricto respeto a los derechos fundamentales.

Las organizaciones señalaron que no debe existir posibilidad alguna de promover o tolerar políticas públicas que impliquen prácticas de esterilización forzada en Bolivia.

Pol&eacute;mica en Bolivia por proyecto para esterilizar a mujeres en situaci&oacute;n de calle

Polémica en Bolivia por proyecto para esterilizar a mujeres en situación de calle

Solicitan que el proyecto sea descartado

Frente a la polémica generada, los firmantes del documento exhortaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las autoridades nacionales a descartar el proyecto de ley.

En paralelo, solicitaron que el Estado priorice políticas públicas de prevención, atención, rehabilitación y protección integral para niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de calle, abordando las causas estructurales de la vulnerabilidad desde una perspectiva basada en los derechos humanos.

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