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18 de julio de 2026 - 10:38
Jujuy.

Accidente en avenida Bolivia: chocaron dos motos y un hombre fue hospitalizado

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este sábado en avenida Bolivia, a la altura del GAM 5. Cuatro personas estuvieron involucradas en el choque entre dos motocicletas.

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Por  Agustín Weibel
Accidente en avenida Bolivia: chocaron dos motos y un hombre fue hospitalizado

Accidente en avenida Bolivia: chocaron dos motos y un hombre fue hospitalizado

Un nuevo accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana sobre avenida Bolivia, uno de los corredores con mayor circulación vehicular de San Salvador de Jujuy. Dos motos colisionaron cuando circulaban en el mismo sentido y, como consecuencia del impacto, un hombre sufrió heridas de gravedad y fue derivado al Hospital Pablo Soria.

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El choque ocurrió durante la mañana de este sábado sobre avenida Bolivia, en inmediaciones del GAM 5, y movilizó a efectivos policiales y personal del SAME.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro involucró a dos motocicletas en las que viajaban dos ocupantes en cada una. Por causas que son materia de investigación, ambos rodados colisionaron mientras circulaban en el mismo sentido.

Las primeras averiguaciones indican que una de las motos habría intentado ingresar a un camino vecinal, mientras que la otra realizaba una maniobra de sobrepaso. Esa situación habría derivado en el fuerte impacto, aunque será el trabajo pericial el que determine la mecánica del hecho.

Un herido de gravedad y tres personas con lesiones leves

Como consecuencia de la colisión, uno de los conductores quedó tendido sobre la cinta asfáltica e inconsciente. Minutos después fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Pablo Soria, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, los otros tres involucrados presentaban golpes y heridas de menor consideración, por lo que fueron asistidos en el lugar y se encontraban fuera de peligro.

Investigan las causas del choque en avenida Bolivia

Tras el accidente, efectivos de la Policía y personal de Criminalística realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro vial.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y el relevamiento de pruebas, el tránsito sobre avenida Bolivia registró demoras parciales en la zona del GAM 5.

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