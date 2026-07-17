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17 de julio de 2026 - 09:42
Sociedad.

Grave accidente en la Ruta 7: un micro cayó de un puente por el temporal y hubo heridos

Ocurrió cerca de Carmen de Areco, cuando un micro de Vía Tac se despistó y se precipitó desde un puente. En la unidad viajaban unas 20 personas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Volcó un micro y cayó desde un puente en medio del temporal en Buenos Aires.

Volcó un micro y cayó desde un puente en medio del temporal en Buenos Aires.

Un micro de larga distancia protagonizó un grave accidente este viernes al despistarse, volcar y caerse desde un puente ubicado sobre la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 135, cerca de Carmen de Areco. Bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia desplegaron un operativo para asistir a los ocupantes.

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El hecho se produjo sobre el carril con dirección desde la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la estancia La Guardia. Hasta el momento, las autoridades informaron que no hubo personas fallecidas.

Una ráfaga de viento habría provocado el accidente

El conductor del colectivo, perteneciente a la empresa Vía Tac, indicó que en la unidad viajaban alrededor de 20 personas, entre mayores y menores de edad. Varios de los ocupantes debieron ser rescatados con la intervención de los Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco, quienes colaboraron para sacarlos del vehículo.

Estabamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida”, relató Maximiliano, uno de los pasajeros que se encontraba a bordo del micro.

“Fueron segundos de caos”: el testimonio de uno de los pasajeros

El micro cayó del puente, desde unos seis u ocho metros”, relató el pasajero, quien precisó que en la unidad viajaban cerca de 20 personas, en su mayoría provenientes de Córdoba y San Luis. Además, explicó que él se dirigía desde Laboulaye hacia la Ciudad de Buenos Aires. “Un niño que fue atendido, un bebé“, agregó al describir la situación tras el accidente.

Además, el pasajero señaló que la unidad contaba con dos conductores y afirmó que “falta uno”, debido a que “abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran”.

Luego amplió su relato: “Saltó durante el impacto. Se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue el que me contó esto”.

La Ruta Nacional 7 quedó interrumpida tras el accidente

Como consecuencia del accidente, la Ruta Nacional 7 continúa interrumpida de manera provisoria mientras desarrollan las tareas correspondientes agentes de la Policía Vial de San Andrés de Giles y operarios de Corredores Viales. En tanto, las circunstancias que provocaron el vuelco siguen bajo investigación.

La Ruta Nacional 7 continúa con el tránsito interrumpido de forma preventiva debido al operativo que llevan adelante efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles junto con personal de Corredores Viales. Mientras tanto, las autoridades avanzan con las pericias para determinar qué originó el vuelco del micro.

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