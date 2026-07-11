El siniestro vial ocurrió durante la tarde del viernes sobre el acceso norte de Fraile Pintado. La motociclista sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital "Oscar Orias", donde permanece internada con pronóstico reservado.
Un grave accidente de tránsito volvió a generar preocupación en las rutas de Jujuy. Un camión con semirremolque y una motocicleta chocaron este viernes por la tarde en el acceso norte de Fraile Pintado, dejando como saldo a una mujer gravemente herida.
El hecho ocurrió alrededor de las 19 y movilizó a personal policial, equipos de emergencia y agentes de Tránsito, que trabajaron durante varios minutos para asistir a la víctima y ordenar la circulación en la zona.
La motociclista fue trasladada de urgencia
Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado
De acuerdo con las primeras informaciones, por motivos que aún son investigados, el camión y la motocicleta colisionaron cuando circulaban por el acceso norte de la ciudad.
Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer que conducía el rodado de menor porte cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica y quedó tendida en el lugar, lo que generó momentos de gran preocupación entre los automovilistas y vecinos que presenciaron el accidente.
Minutos después arribaron ambulancias y personal de emergencias, que brindaron las primeras atenciones médicas a la motociclista antes de derivarla de urgencia al Hospital "Oscar Orias" de Libertador General San Martín.
Según trascendió, la mujer ingresó al centro de salud con lesiones de consideración y permanece internada con estado de salud reservado, mientras recibe atención médica.
Investigan cómo ocurrió el siniestro
En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia y personal de Tránsito, quienes realizaron las primeras pericias para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.
Mientras los equipos de emergencia asistían a la víctima, la circulación vehicular se vio parcialmente afectada hasta que finalizaron las tareas de peritaje y se retiraron los vehículos involucrados.
Por el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre la mecánica del accidente ni sobre la identidad de la mujer herida o del conductor del camión.
La investigación continúa para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.
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