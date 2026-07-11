Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado

El siniestro vial ocurrió durante la tarde del viernes sobre el acceso norte de Fraile Pintado. La motociclista sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital "Oscar Orias", donde permanece internada con pronóstico reservado.

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Un grave accidente de tránsito volvió a generar preocupación en las rutas de Jujuy. Un camión con semirremolque y una motocicleta chocaron este viernes por la tarde en el acceso norte de Fraile Pintado , dejando como saldo a una mujer gravemente herida.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 y movilizó a personal policial, equipos de emergencia y agentes de Tránsito, que trabajaron durante varios minutos para asistir a la víctima y ordenar la circulación en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, por motivos que aún son investigados, el camión y la motocicleta colisionaron cuando circulaban por el acceso norte de la ciudad.

Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer que conducía el rodado de menor porte cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica y quedó tendida en el lugar, lo que generó momentos de gran preocupación entre los automovilistas y vecinos que presenciaron el accidente.

Minutos después arribaron ambulancias y personal de emergencias, que brindaron las primeras atenciones médicas a la motociclista antes de derivarla de urgencia al Hospital "Oscar Orias" de Libertador General San Martín.

Según trascendió, la mujer ingresó al centro de salud con lesiones de consideración y permanece internada con estado de salud reservado, mientras recibe atención médica.

Investigan cómo ocurrió el siniestro

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia y personal de Tránsito, quienes realizaron las primeras pericias para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Mientras los equipos de emergencia asistían a la víctima, la circulación vehicular se vio parcialmente afectada hasta que finalizaron las tareas de peritaje y se retiraron los vehículos involucrados.

Por el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre la mecánica del accidente ni sobre la identidad de la mujer herida o del conductor del camión.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.