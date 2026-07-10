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10 de julio de 2026 - 15:49
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Dolor en el motociclismo: despedida a los tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta y referentes del motociclismo despidieron en las redes a los dos motociclistas tucumanos fallecidos cerca de Humahuaca.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dolor en el motociclismo tucumano: despedida a los tucumanosfallecidos en Humahuaca

Dolor en el motociclismo tucumano: despedida a los tucumanos fallecidos en Humahuaca

La muerte de Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, dos motociclistas tucumanos con una extensa trayectoria ligada al deporte motor, generó una profunda conmoción entre sus compañeros de ruta, quienes los despidieron con mensajes de dolor y recuerdos en las redes sociales. Ambos fallecieron en un accidente vial ocurrido a poco más de 10 kilómetros de Humahuaca.

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Becker y Blasco formaban parte de un grupo de tucumanos que había decidido pasar el fin de semana recorriendo la Quebrada de Humahuaca, en una de las travesías que realizaban habitualmente para compartir la ruta, los paisajes y nuevas experiencias.

El accidente en la ruta 9

El grupo circulaba por la ruta nacional 9 en dirección norte cuando, por causas que todavía no fueron esclarecidas, un automóvil conducido por un hombre de 63 años se habría cruzado de carril. El vehículo embistió a Becker y Blasco, quienes se desplazaban junto con los demás integrantes de la travesía. El accidente ocurrió pasando la Granja de la Escuela Normal, al sur de la ciudad de Humahuaca.

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La trayectoria de “Ruly” Becker

Raúl “Ruly” Becker estuvo vinculado durante décadas con las motos, el enduro y el deporte motor. A lo largo de su carrera consiguió tres victorias en el Rally Transmontaña, competencia que ganó junto con Roberto Mambrini, Leonardo Chanfreau y Francisco Luis Gallardo.

Además, Becker fue campeón argentino en la categoría Master, uno de los logros más importantes de su extensa trayectoria deportiva. Su fallecimiento provocó numerosos mensajes de despedida por parte de amigos, compañeros de ruta y personas relacionadas con el motociclismo tucumano.

La historia deportiva de Martín Blasco

Martín Blasco también pertenecía a una familia estrechamente relacionada con el deporte. Era hijo de Martín Blasco, reconocido jugador de San Martín, y sobrino de “Boni” Blasco, un popular piloto de automovilismo durante las décadas de 1970 y 1980.

Entre sus principales logros deportivos se encontraba la victoria en el Rally Transmontaña de enduro de 1992, que consiguió junto con Alfredo Cabello. Además, mantuvo una fuerte rivalidad deportiva con Rodolfo Bollero, otro de los nombres destacados de la actividad.

El recuerdo de sus compañeros de ruta

Las muertes de Becker y Blasco causaron una profunda tristeza dentro del ambiente del motociclismo y el deporte motor tucumano. En las redes sociales, compañeros, amigos y personas que compartieron viajes y competencias con ambos publicaron mensajes para recordar sus trayectorias, su pasión por las motos y las travesías que realizaban juntos.

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