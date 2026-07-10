Quiénes eran los motociclistas tucumanos que murieron en Humahuaca

La muerte de Raúl "Ruly" Becker y Martín Blasco provocó una profunda conmoción. Los dos motociclistas tucumanos fallecieron este jueves en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 9 , a unos 10 kilómetros de Humahuaca , Jujuy, mientras participaban de una travesía junto a otros apasionados de esos vehículos.

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Según los primeros datos de la investigación, ambos circulaban hacia el norte cuando, por causas que todavía se intentan establecer, un auto conducido por un hombre de 63 años habría invadido el carril contrario e impactó de frente contra las motocicletas.

Como consecuencia del fuerte choque, Becker y Blasco murieron en el lugar. Una de las motos se incendió tras el impacto. El conductor del automóvil sufrió lesiones en uno de sus brazos y fue trasladado a un hospital, mientras que las dos mujeres que lo acompañaban fueron asistidas por una crisis nerviosa.

La Policía de Jujuy y la Justicia trabajan para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Raúl "Ruly" Becker, un referente del motociclismo

Ingeniero electricista industrial y docente de la Universidad Nacional de Tucumán, Becker fue uno de los nombres más reconocidos del motociclismo en su provincia.

Compitió durante años en pruebas de pista y enduro, tanto a nivel nacional como internacional. Más adelante dejó la competencia para dedicarse a organizar travesías en moto, actividad en la que era ampliamente respetado por su experiencia y por su compromiso con la seguridad de los participantes.

Entre sus principales logros deportivos figuran tres victorias en el Rally Transmontaña y un título de campeón argentino de enduro en la categoría Máster.

En una entrevista concedida años atrás a La Gaceta, había resumido su pasión por las motos con una frase que hoy muchos de sus amigos recordaron: "A los viajes se los disfruta en tres etapas: cuando se los planea, cuando se los realiza y cuando se los cuenta".

Martín Blasco, figura histórica del enduro

Martín Blasco también era un nombre muy conocido dentro del motociclismo tucumano.

Era hijo del exfutbolista de San Martín de Tucumán, Martín Blasco, y sobrino del histórico piloto de automovilismo "Boni" Blasco.

Durante su trayectoria deportiva se destacó en el enduro y ganó el Rally Transmontaña de 1992 junto a Alfredo Cabello. Con el paso de los años también se volcó a las travesías en motocicleta.

Dolor en el ambiente

La noticia generó un fuerte impacto entre motociclistas de todo el país. "Se fueron dos grandes amigos con los que compartimos muchas cosas durante mucho tiempo", expresó Gustavo Clark, compañero de ambos.

Mario Pasteris, otro referente del motociclismo tucumano, destacó la importancia que tuvieron para el deporte.

"Ruly y Martín fueron pioneros del enduro en Tucumán. Ambos eran muy respetados dentro del ambiente. Sus partidas generaron un profundo impacto entre quienes compartieron rutas y competencias con ellos", afirmó.

Por su parte, Jorge Agüero recordó el compromiso que ambos tenían con la seguridad en cada viaje. "Eran muy responsables y siempre transmitían los peligros que existen en las rutas. Fueron muy generosos compartiendo sus conocimientos y experiencias", señaló.