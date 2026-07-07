El atractivo pueblo de Tucumán que combina humitas, historia y paisajes naturales únicos.

A lo largo de Argentina se encuentran pequeñas localidades poco conocidas que cautivan por su calma , su riqueza histórica y la hospitalidad de sus habitantes . Un ejemplo es San Pedro de Colalao , un tradicional pueblo de descanso , ubicado en un entorno natural privilegiado entre los ríos Tipas y Tacanas . Agendá este destino para tus escapadas .

Reconocida como el primer poblado turístico del denominado "Jardín de la República" , esta localidad también recibe el apodo de "La Sucursal del Cielo" .

San Pedro de Colalao integra el Circuito turístico Valle de Choromoros y ofrece a sus visitantes una amplia variedad de sitios de interés , entre los que sobresalen La Gruta de Lourdes , La Piedra Pintada , El Puente del Indio , La Laguna Escondida y El Cabildo Indiano , además de otros rincones destacados.

La localidad dispone de diferentes opciones de alojamiento y gastronomía , como posadas, hosterías, hoteles, restaurantes, bares y pizzerías, donde los visitantes pueden probar platos típicos de la región , entre ellos humitas, asados de distintos tipos de carne —vacuna, ternera, oveja, chivito, cerdo, pollo y pavo—, empanadas , locro , tamales , pizzas criollas, pastas, achilatas y una variedad de dulces tradicionales .

Además, el lugar cuenta con espacios especialmente preparados para quienes buscan propuestas vinculadas al turismo de aventura y a experiencias sustentables.

Dónde queda San Pedro de Colalao, Tucumán

San Pedro de Colalao es una localidad de pequeñas dimensiones que combina características urbanas y rurales, situada dentro del departamento Trancas, en el sector noroeste de la provincia de Tucumán.

Esta villa turística está ubicada a unos 92 kilómetros de la capital provincial, en un atractivo paisaje natural de bosques y valles, al pie del lado oriental de las Cumbres Calchaquíes, una zona que integra el parque natural del mismo nombre.

El casco histórico de la localidad se extiende junto a la quebrada formada por el río Tipas, desde donde se puede apreciar el entorno que rodea al pueblo.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Pedro de Colalao, Tucumán?

Dentro de los sitios de mayor interés de la zona se destacan diversos restos arqueológicos vinculados con las culturas Ayampitín , Ampajango y Candelaria , que reflejan la historia ancestral del lugar.

de la zona se destacan diversos vinculados con las culturas , y , que reflejan la del lugar. En la parte central del pueblo se ubica la plaza principal Leocardio Paz , un espacio histórico que se encuentra rodeado por antiguas viviendas y construcciones que conservan el estilo de finales del siglo XIX .

, un que se encuentra rodeado por antiguas viviendas y construcciones que conservan el estilo de finales del . Entre las visitas recomendadas también se encuentran la iglesia de San Pedro, el Museo-Biblioteca y la sede de la comuna local.

Entre los lugares que vale la pena descubrir se encuentra la Piedra Pintada , un sitio arqueológico ubicado a poca distancia del centro de la localidad, a menos de 10 kilómetros .

, un ubicado a poca distancia del centro de la localidad, a menos de . Otro de los recorridos imperdibles es la Gruta de la Virgen de Lourdes , una hermosa representación inspirada en la reconocida gruta francesa .

es la , una hermosa representación inspirada en la reconocida . Durante el mes de enero tiene lugar la Fiesta Provincial de la Humita , una celebración que reúne los sabores tradicionales de la región con presentaciones musicales en vivo y propuestas pensadas para disfrutar en familia .

tiene lugar la , una celebración que reúne los de la región con presentaciones musicales en vivo y propuestas pensadas para disfrutar en . A unos 9 kilómetros al noroeste de la localidad se encuentra el río Chulca, un atractivo natural rodeado de paisajes ideales para compartir una jornada tranquila junto a la familia.

Entre las excursiones que propone San Pedro se destaca la visita al Puente del Indio, una formación natural moldeada con el paso de los años por la acción del agua y la erosión, aunque las historias transmitidas por generaciones sostienen que fue construido por los antiguos habitantes originarios de la zona.

Cómo llegar a San Pedro de Colalao, Tucumán

El acceso a la localidad se realiza a través de la Ruta Provincial 311 de Tucumán, una vía pavimentada y consolidada que conecta la ciudad de Trancas con la Ruta Nacional 9, principal enlace hacia San Miguel de Tucumán.

Una derivación de la Ruta Provincial 311 atraviesa las zonas de montaña y se interna en un paisaje natural hasta llegar al paraje Rodeo Grande, un lugar de características agrestes y gran atractivo ubicado a unos 35 kilómetros al sur de San Pedro de Colalao. Por otro lado, otro desvío permite acceder a la Ruta Provincial 312, que desciende hacia el este siguiendo el curso del río Choromoro y pasando por las inmediaciones del dique La Higuera.

Además, desde la localidad de Hualinchay avanza la construcción de la Ruta 352, una vía proyectada para conectar San Pedro de Colalao con Colalao del Valle atravesando la zona de alta montaña.