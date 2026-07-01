miércoles 01 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de julio de 2026 - 16:36
País.

Argentina: el pueblo de Chaco que combina naturaleza, historia y una isla única

Invita a desconectarse entre playas, senderos naturales y la unión de los ríos Paraná y Paraguay, con arquitectura colonial y una fuerte identidad cultural.

+ Seguir en
viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo de Chaco que combina naturaleza, historia y una isla única.

El pueblo de Chaco que combina naturaleza, historia y una isla única.

En la provincia del Chaco existe un atractivo natural poco conocido que vale la pena recorrer. Se trata de la Isla del Cerrito, un sitio que sorprende a quienes lo eligen para sus escapadas con sus costas de arena clara y su valioso patrimonio histórico, lo que la convierte en un destino singular dentro de la Argentina.

Lee además
El pueblo de San Luis para hacer trekking con bellos arroyos.
País.

San Luis: el pueblo ideal para trekking, naturaleza y actividades al aire libre entre arroyos
Argentina y un pueblo del norte perfecto para conectar con la naturaleza y descansar en paz.
País.

Argentina y un pueblo del norte perfecto para conectar con la naturaleza y descansar en paz

Este paraje del Chaco, situado donde se unen los ríos Paraná y Paraguay, destaca por su calma y sus paisajes atractivos, ideales para desconectarse del bullicio de las grandes urbes.

Isla Del Cerrito se encuentra en el extremo este de la provincia del Chaco.

Uno de sus puntos más destacados es la Punta Norte, un mirador natural que brinda panorámicas impactantes de la confluencia de ambos cursos de agua, conformando uno de los escenarios más llamativos de la zona.

La isla combina un valioso pasado histórico, ya que fue escenario de la Guerra de la Triple Alianza y también funcionó como antiguo leprosario, con propuestas vinculadas a la naturaleza como la observación de aves, la pesca deportiva y caminatas por senderos rodeados de abundante vegetación.

Este enclave chaqueño ofrece la oportunidad de entrar en contacto directo con el entorno natural, al mismo tiempo que se recorre su patrimonio cultural, donde aún se conservan edificaciones de fines del siglo XIX que mantienen su impronta colonial.

Qué puedo hacer en Isla Del Cerrito.

Quienes llegan al lugar pueden realizar propuestas al aire libre como senderismo y paseos a caballo, o bien optar por descansar a orillas del agua mientras degustan comidas preparadas con ingredientes frescos provenientes del río.

Dónde queda Isla Del Cerrito

La Isla del Cerrito está situada en el sector oriental de la provincia del Chaco y pertenece al departamento Bermejo. Se trata de una isla de origen fluvial que se ubica precisamente en el punto donde confluyen el río Paraguay y el río Paraná, quedando separada del territorio chaqueño continental por el río Ancho, también llamado arroyo Guaycurú, Atajo o Guáscara.

Isla del Cerrito, provincia de Chaco.

Con una extensión cercana a las 12.000 hectáreas, constituye una continuidad natural del territorio del Chaco hacia su borde este, ubicada a unos 55 kilómetros de Resistencia, capital de la provincia.

Qué puedo hacer en Isla Del Cerrito

La isla brinda una amplia variedad de propuestas para distintos intereses:

  • Recorrer el casco central del pueblo, que conserva su típica disposición en forma de herradura y edificaciones de estilo colonial de fines del siglo XIX.
  • Conocer el Museo Histórico Regional Isla del Cerrito, donde se puede profundizar en la historia de los fundadores y el legado de los conflictos bélicos en la zona.
Isla del Cerrito.
  • Visitar el antiguo Hospital Aberastury, conocido popularmente como “leprosario”, a través de recorridos guiados que permiten conocer su historia.
  • Disfrutar de sus playas de arena clara y descansar a la vera del río en un entorno tranquilo.
  • Realizar caminatas de trekking por senderos naturales rodeados de árboles de gran antigüedad.
  • Sumarse a cabalgatas o paseos en bicicleta por los distintos caminos de la isla.
  • Contemplar desde Punta Norte la imponente unión de los ríos Paraná y Paraguay.
  • Practicar pesca deportiva en la que es posible capturar especies como dorados, surubíes, manguruyúes, bogas, patíes y pacúes.
Este destino permite vivir una experiencia cerca de la naturaleza.
  • Pasar la noche en el camping municipal, ideal para una experiencia de contacto directo e inmersión total en la naturaleza.
  • Hospedarse en la hostería ubicada en el centro del pueblo, que cuenta con instalaciones confortables.
  • Probar comidas tradicionales preparadas con ingredientes frescos provenientes del río.
Embed

Cómo llegar a Isla Del Cerrito

Para arribar a la Isla del Cerrito desde la ciudad de Resistencia es necesario recorrer cerca de 55 kilómetros, un trayecto que demanda aproximadamente una hora y quince minutos de viaje por caminos de ripio. El único acceso terrestre es el puente San Pedro, que atraviesa el riacho Ancho en el sector sudoeste de la isla.

En esa zona se intersectan las rutas provinciales 39 y 63, ambas de tierra, que enlazan el territorio insular con las localidades de Margarita Belén y Barranqueras, respectivamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Luis: el pueblo ideal para trekking, naturaleza y actividades al aire libre entre arroyos

Argentina y un pueblo del norte perfecto para conectar con la naturaleza y descansar en paz

El pueblo escondido entre montañas de Santiago del Estero que enamora por su naturaleza

La morosidad familiar subió en mayo: 7 millones ya no acceden a créditos

El dólar volvió a subir y alcanzó su valor más alto desde el año pasado

Lo que se lee ahora
El dólar oficial cotiza esta miércoles 1° de julio a 1.505 pesos para la venta en las pizarras del Banco Nación.
País.

Dólar hoy: el oficial sube $5 y se vende a $1505 en el Banco Nación

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Sismo en Jujuy. video
Jujuy.

Sismos en Jujuy: por qué ocurren y cuáles son las zonas de mayor riesgo

Comercios atenderan en horario especial este viernes por el partido de Argentina.
Jujuy.

Por el partido de Argentina, comercios de Jujuy atenderán en horario corrido

Mundial 2026 en las escuelas de Jujuy.
Educación.

Mundial en las escuelas de Jujuy: el viernes habrá clases y podrán ver el partido

Nuevos precios del combustible en Jujuy  video
Jujuy.

Bajó la nafta en Jujuy este 1 de julio: cuáles son los nuevos precios

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.
Sociedad.

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel