Argentina: el pueblo de Chaco que combina naturaleza, historia y una isla única

El pueblo de Chaco que combina naturaleza, historia y una isla única.

En la provincia del Chaco existe un atractivo natural poco conocido que vale la pena recorrer. Se trata de la Isla del Cerrito , un sitio que sorprende a quienes lo eligen para sus escapadas con sus costas de arena clara y su valioso patrimonio histórico , lo que la convierte en un destino singular dentro de la Argentina .

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Este paraje del Chaco , situado donde se unen los ríos Paraná y Paraguay , destaca por su calma y sus paisajes atractivos , ideales para desconectarse del bullicio de las grandes urbes .

Uno de sus puntos más destacados es la Punta Norte , un mirador natural que brinda panorámicas impactantes de la confluencia de ambos cursos de agua, conformando uno de los escenarios más llamativos de la zona.

Isla Del Cerrito se encuentra en el extremo este de la provincia del Chaco.

La isla combina un valioso pasado histórico , ya que fue escenario de la Guerra de la Triple Alianza y también funcionó como antiguo leprosario , con propuestas vinculadas a la naturaleza como la observación de aves , la pesca deportiva y caminatas por senderos rodeados de abundante vegetación.

Este enclave chaqueño ofrece la oportunidad de entrar en contacto directo con el entorno natural, al mismo tiempo que se recorre su patrimonio cultural, donde aún se conservan edificaciones de fines del siglo XIX que mantienen su impronta colonial.

Qué puedo hacer en Isla Del Cerrito.

Quienes llegan al lugar pueden realizar propuestas al aire libre como senderismo y paseos a caballo, o bien optar por descansar a orillas del agua mientras degustan comidas preparadas con ingredientes frescos provenientes del río.

Dónde queda Isla Del Cerrito

La Isla del Cerrito está situada en el sector oriental de la provincia del Chaco y pertenece al departamento Bermejo. Se trata de una isla de origen fluvial que se ubica precisamente en el punto donde confluyen el río Paraguay y el río Paraná, quedando separada del territorio chaqueño continental por el río Ancho, también llamado arroyo Guaycurú, Atajo o Guáscara.

Isla del Cerrito, provincia de Chaco.

Con una extensión cercana a las 12.000 hectáreas, constituye una continuidad natural del territorio del Chaco hacia su borde este, ubicada a unos 55 kilómetros de Resistencia, capital de la provincia.

Qué puedo hacer en Isla Del Cerrito

La isla brinda una amplia variedad de propuestas para distintos intereses:

Recorrer el casco central del pueblo , que conserva su típica disposición en forma de herradura y edificaciones de estilo colonial de fines del siglo XIX .

, que conserva su típica disposición en forma de y edificaciones de estilo de fines del . Conocer el Museo Histórico Regional Isla del Cerrito, donde se puede profundizar en la historia de los fundadores y el legado de los conflictos bélicos en la zona.

Isla del Cerrito.

Visitar el antiguo Hospital Aberastury , conocido popularmente como “ leprosario ”, a través de recorridos guiados que permiten conocer su historia.

, conocido popularmente como “ ”, a través de que permiten conocer su historia. Disfrutar de sus playas de arena clara y descansar a la vera del río en un entorno tranquilo .

y descansar a la vera del en un entorno . Realizar caminatas de trekking por senderos naturales rodeados de árboles de gran antigüedad .

por rodeados de . Sumarse a cabalgatas o paseos en bicicleta por los distintos caminos de la isla.

o por los distintos caminos de la isla. Contemplar desde Punta Norte la imponente unión de los ríos Paraná y Paraguay .

la imponente unión de los ríos . Practicar pesca deportiva en la que es posible capturar especies como dorados, surubíes, manguruyúes, bogas, patíes y pacúes.

Este destino permite vivir una experiencia cerca de la naturaleza.

Pasar la noche en el camping municipal , ideal para una experiencia de contacto directo e inmersión total en la naturaleza .

, ideal para una experiencia de e . Hospedarse en la hostería ubicada en el centro del pueblo, que cuenta con instalaciones confortables .

ubicada en el centro del pueblo, que cuenta con . Probar comidas tradicionales preparadas con ingredientes frescos provenientes del río.

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Cómo llegar a Isla Del Cerrito

Para arribar a la Isla del Cerrito desde la ciudad de Resistencia es necesario recorrer cerca de 55 kilómetros, un trayecto que demanda aproximadamente una hora y quince minutos de viaje por caminos de ripio. El único acceso terrestre es el puente San Pedro, que atraviesa el riacho Ancho en el sector sudoeste de la isla.

En esa zona se intersectan las rutas provinciales 39 y 63, ambas de tierra, que enlazan el territorio insular con las localidades de Margarita Belén y Barranqueras, respectivamente.