El pueblo de Entre Ríos junto al río Uruguay que combina historia, playas y naturaleza

Liebig, un pueblo con un gran encanto visual que combina un pasado ligado a la industria.

Una localidad entrerriana situada sobre la costa del río Uruguay se ha convertido en uno de los puntos que más interés despiertan entre quienes buscan unas escapadas por el norte. Se trata de Liebig , un pueblo con un gran encanto visual que combina un pasado ligado a la industria con un entorno natural destacado.

País. Colón, Entre Ríos: por qué este pueblo es una escapada ideal en cualquier época del año

Este pueblo, cuyo nombre homenajea al químico alemán Justus Barón Von Liebig , tuvo su origen a partir del hallazgo del método para conservar extracto de carne .

La localidad todavía preserva huellas de su etapa de esplendor como polo frigorífico , entre ellas el tradicional Paseo de La Manga , una arteria histórica que en el pasado marcaba la división entre los trabajadores y el personal de mayor jerarquía.

Su herencia vinculada a la industria cárnica le otorgó el sobrenombre de la “ Gran Cocina del Mundo ”, debido a la importancia que tuvo en el suministro de alimentos durante la Primera Guerra Mundial .

El destino cuenta con una variada oferta de puntos de interés, que van desde la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada frente a la Plaza San Martín, hasta el destacado monumento Corned Beef, de gran presencia simbólica.

Dónde queda Liebig.

Sus costas sobre el río Uruguay se presentan como un espacio ideal para el relax y el disfrute, mientras que el antiguo complejo frigorífico —actualmente transformado en museo— brinda la posibilidad de conocer en profundidad el pasado histórico de la localidad.

Dónde queda Liebig

Liebig está situado en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, a orillas del río Uruguay. Se trata de una localidad emplazada en un entorno donde conviven el patrimonio industrial y paisajes naturales de gran atractivo, lo que la transforma en un destino singular para quienes disfrutan del turismo histórico y del contacto con la naturaleza.

Para llegar a Liebig desde Buenos Aires hay varias opciones.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Liebig?

Quienes visitan el lugar tienen la posibilidad de realizar múltiples propuestas recreativas, entre las cuales se destacan varias opciones especialmente atractivas para compartir en familia, tales como:

Caminar por el tradicional Paseo de La Manga y descubrir su importancia dentro de la historia social de la localidad.

y descubrir su importancia dentro de la de la localidad. Conocer la iglesia del Sagrado Corazón , situada frente a la Plaza San Martín .

, situada frente a la . Observar el monumento Corned Beef , considerado un emblema del período de mayor esplendor del pueblo.

, considerado un emblema del período de mayor del pueblo. Recorrer el museo local que narra la evolución histórica de la comunidad.

que narra la evolución de la comunidad. Descubrir, en el barrio de los chalets, la colección de mariposas más extensa del país.

Los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades.

Sumarse a recorridos guiados por el antiguo Frigorífico Pueblo Liebig para conocer su pasado industrial .

para conocer su pasado . Aprovechar las playas ubicadas a orillas del río Uruguay para el descanso y el disfrute.

ubicadas a orillas del para el descanso y el disfrute. Recorrer y apreciar la arquitectura distintiva del casco histórico del pueblo.

del casco histórico del pueblo. Conocer en profundidad el pasado vinculado a la industria frigorífica y cárnica de la Argentina.

de la Argentina. Descansar en las márgenes del río y sumarse a distintas propuestas de actividades sobre el agua.

Cómo llegar a Liebig

Para arribar a Liebig desde la Ciudad de Buenos Aires existen distintas alternativas de viaje. En caso de trasladarse en vehículo particular, el recorrido habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 14 hasta la localidad de Colón y, desde allí, continuar por la Ruta Provincial 26, que conduce directamente hacia el pueblo. El trayecto en auto demanda alrededor de cinco horas, de acuerdo con las condiciones del tránsito.

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Otra posibilidad es viajar en micro desde la Terminal de Retiro hasta Colón y, una vez allí, completar el tramo final mediante transporte local hacia Liebig. También se puede optar por llegar por vía aérea al Aeropuerto de Concordia, ubicado a unos 130 kilómetros, y desde ese punto continuar el desplazamiento en auto o micro hasta el destino final.