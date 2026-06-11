Colón, Entre Ríos: por qué este pueblo es una escapada ideal en cualquier época del año

Estel pueblo mágico de Entre Ríos es ideal para la época de Carnavales.

En Entre Ríos , una parada obligada es Colón , un destino que se despliega a lo largo de la costa del río Uruguay . Es un punto muy elegido en verano , con fuerte presencia de público joven , aunque también es frecuentado por familias , y que además ofrece disfrutar de unas escapadas atractivas tanto en invierno como verano en la Argentina .

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La ciudad de Colón seduce en primer lugar por sus playas e islas , para luego ampliar la propuesta con una gran variedad de actividades recreativas .

La mezcla del río Uruguay con la vegetación ribereña , las arenas doradas y el cielo abierto conforma un paisaje de gran singularidad , dentro del cual el visitante puede vivir con comodidad una experiencia directa con la naturaleza en estado puro .

En este destino se encuentran playas amplias a escasa distancia del centro urbano , aguas termales de carácter dulce , recorridos por islas del río Uruguay , excursiones náuticas y terrestres , y, a pocos kilómetros, la imponente presencia natural del Parque Nacional El Palmar . Todo esto se complementa con una destacada oferta gastronómica, hotelera y de servicios , que eleva la calidad de la estadía turística .

En Entre Ríos, no se puede dejar de visitar Colon.

Dónde queda Colón, Entre Ríos

Colón es un municipio perteneciente al departamento Colón, en la provincia de Entre Ríos. Su jurisdicción incluye la ciudad homónima, la localidad de Colonia Hughes y una extensa zona rural. Es reconocida como una de las ciudades más atractivas y pintorescas del país. Se encuentra a 267 kilómetros de Paraná, capital de la provincia.

El pueblo mágico de Entre Ríos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Colón, Entre Ríos?

Es considerada la Capital Provincial del Turismo, debido al flujo constante de visitantes durante todo el año, impulsado por sus cinco playas sobre el río Uruguay, que en conjunto abarcan cerca de 14 kilómetros de extensión arenosa, posicionándose entre las más amplias de Entre Ríos y acompañadas por una infraestructura desarrollada de hoteles y campings.

La ciudad también cuenta con avenidas principales donde se concentran numerosos restaurantes, pizzerías, kioscos y bares, pensados para satisfacer distintas preferencias gastronómicas y estilos de consumo.

Este destino es ideal para visitar un fin de semana largo.

Dispone de un casino para quienes buscan entretenimiento poniendo a prueba la suerte, además de discotecas muy concurridas por el público joven, heladerías artesanales y locales de productos regionales, conformando así una vida nocturna característica de Colón.

La presencia de la naturaleza urbana se mantiene en cada rincón de la ciudad, con árboles centenarios que bordean los bulevares y la costanera, preservándose también en las islas del río Uruguay y en las zonas rurales, y alcanzando su máxima expresión en El Palmar, donde se presenta ante el visitante como una invitación constante e irresistible.

Una visita recomendable es el Centro Artesanal “La Casona”, donde se exhiben y comercializan piezas de artesanía entrerriana auténtica dentro de un edificio de gran valor patrimonial.

Estel pueblo mágico de Entre Ríos es ideal para la época de Carnavales.

Otra propuesta es recorrer el Parque Dr. Herminio Quirós, ubicado en un sector elevado de la ciudad; este reconocido espacio se consolida como el principal mirador panorámico para apreciar el paisaje ribereño.

Entre los puntos más representativos para quienes llegan a Colón se destaca la parroquia de los Santos Justo y Pastor, que llama la atención por su arquitectura imponente y de gran impacto visual. Por último, la Costanera de Colón ofrece un paseo ineludible, con tapialcitos, faroles antiguos y palmeras, que le otorgan un estilo característico y muy distintivo al recorrido junto al río Uruguay.

Cómo llegar a Colón, Entre Ríos

Desde la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el acceso se realiza por el Puente Zárate–Brazo Largo, continuando por la Ruta Nacional N.º 14 y luego enlazando con la Ruta Nacional N.º 135, hasta llegar a Colón, en la provincia de Entre Ríos. El trayecto tiene una extensión aproximada de 350 kilómetros.

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Otra alternativa de ingreso es a través del Puente Internacional José Gervasio Artigas, para luego empalmar nuevamente con la Ruta Nacional N.º 135 en dirección a la ciudad de Colón.

Desde distintas regiones del interior del país, el acceso puede realizarse a través del Túnel Subfluvial hacia la ciudad de Paraná, ubicada a unos 277 kilómetros de Colón. Desde allí se continúa por la Ruta Provincial N.º 18 rumbo al este hasta llegar a Villaguay, donde se conecta nuevamente con la Ruta Nacional N.º 130 para seguir el recorrido.