Escapadas: un pueblo low cost en La Rioja que ofrece vino, lagunas y paisajes de montaña

Un pueblo low cost en La Rioja que ofrece vino, lagunas y paisajes de montaña.

Chilecito se presenta como un destino que combina en partes iguales paisajes naturales , patrimonio histórico y propuestas gastronómicas en pleno territorio riojano, ideal para unas escapadas dentro del país . Este pueblo además cumple un rol clave como base de operaciones para recorrer los principales atractivos turísticos de la provincia.

País. El pueblo escondido del norte con lagunas, cascadas y naturaleza en estado puro

País. Un pueblo con encanto serrano, artesanías y gastronomía regional para descubrir en familia

Se brinda una oferta variada de alojamientos y de múltiples prestadores que organizan excursiones hacia distintos puntos de interés de la zona.

Uno de los puntos más destacados es el Cablecarril de la Mina La Mejicana , una notable construcción histórica destinada al traslado de minerales que llega hasta los 4.600 metros de altitud sobre el nivel del mar . Llegar hasta este lugar implica el uso de vehículos 4x4 y la asistencia de guías especializados, lo que convierte la experiencia en una verdadera expedición.

Su conexión con el entorno la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan escaparse del ruido urbano.

Otro de los atractivos relevantes es la Cuesta de Miranda , un sector de la emblemática Ruta Nacional 40 que une la zona con General Felipe Varela y que sorprende a quienes la recorren por sus formaciones rocosas y la variedad de tonalidades propias del paisaje riojano.

Chilecito se encuentra en la provincia de La Rioja.

Por su parte, la Ruta del Vino se consolida como uno de los recorridos más convocantes de Chilecito, ya que permite explorar desde bodegas de tradición histórica hasta proyectos boutique que elaboran vinos de alta gama en un valle enmarcado por montañas.

Asimismo, la ciudad funciona como punto de partida estratégico para visitar otros sitios cercanos de interés, entre ellos la Laguna Brava y el Parque Nacional Talampaya, ubicado a unos 150 kilómetros de distancia.

Dónde queda Chilecito - La Rioja

Chilecito está ubicado dentro de la provincia de La Rioja, en territorio argentino, asentado en un valle rodeado por cordones montañosos que le confieren condiciones especiales para la actividad vitivinícola.

Qué puedo hacer en Chilecito.

La localidad ocupa una posición estratégica como puerta de entrada a distintos puntos turísticos de la provincia, y se vincula con General Felipe Varela mediante la Cuesta de Miranda, integrada a la histórica Ruta Nacional 40.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Chilecito, La Rioja?

Las alternativas de actividades y atractivos en esta destino del norte son múltiples:

Recorrer el Cablecarril de la Mina La Mejicana , una infraestructura histórica destinada al traslado de minerales ubicada a unos 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuyo acceso se realiza en vehículos 4x4 y con acompañamiento de guías especializados .

, una infraestructura destinada al traslado de ubicada a unos sobre el nivel del mar, cuyo acceso se realiza en vehículos y con acompañamiento de . Transitar la Cuesta de Miranda, un sector representativo de la histórica Ruta Nacional 40 que enlaza Chilecito con General Felipe Varela, caracterizado por formaciones rocosas y paisajes de tonos intensos que llaman la atención de los visitantes.

Cablecarril de la Mina La Mejicana.

Recorrer el circuito de la Ruta del Vino de la zona, que permite descubrir desde bodegas de larga tradición hasta emprendimientos boutique dedicados a la elaboración de vinos propios del valle .

de la zona, que permite descubrir desde hasta dedicados a la elaboración de vinos propios del . Tomar a la ciudad como punto de partida para planificar visitas a la Laguna Brava , una laguna salina de gran atractivo paisajístico ubicada en la región.

como punto de partida para planificar visitas a la , una laguna de gran atractivo ubicada en la región. Emprender excursiones hacia el Parque Nacional Talampaya , situado a unos 150 kilómetros , considerado uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

, situado a unos , considerado uno de los principales destinos de la provincia. Aprovechar también la propuesta gastronómica local, reconocida por su buen nivel y por la diversidad de alternativas disponibles para distintos paladares.

Cuesta de Miranda, un tramo emblemático de la histórica Ruta Nacional 40.

Cómo llegar a Chilecito, La Rioja

Para llegar a Chilecito en auto desde Buenos Aires, es necesario cubrir alrededor de 1.180 kilómetros, tomando la Ruta Nacional 7 rumbo a Venado Tuerto y, al ingresar a la provincia de San Luis, continuando por la Ruta Nacional 20 hasta arribar a la capital riojana.

Desde la ciudad de La Rioja, la Ruta Nacional 74 permite acceder de manera directa a Chilecito para completar el recorrido. En caso de optar por el avión, hay vuelos regulares que conectan Buenos Aires con la capital provincial aproximadamente cinco veces por semana, desde donde luego se puede continuar el viaje por carretera hasta el destino final.

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El trayecto entre la capital de la provincia y Chilecito puede realizarse sin mayores dificultades en vehículo, ya que la ruta se encuentra en buen estado y dispone de una señalización adecuada a lo largo del recorrido.