San Juan y un pueblo fantasma sobre la Ruta 40 para recorrer entre ruinas e historia

Tucunuco se ubica en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan.

En la provincia de San Juan se ubica una localidad de gran relevancia histórica para el país, cuyo pasado despierta interés debido a sus ruinas , que le aportan un aire enigmático y un atractivo especial. Consiste en un destino del norte ideal para quienes buscan unas escapadas vinculado a la historia, la naturaleza y la paz.

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Se trata del antiguo asentamiento de Tucunuco , que en su momento fue hogar de 16 familias pioneras que intentaron forjar una vida en la zona. En la actualidad, el lugar se convirtió en una propuesta especial para quienes disfrutan del turismo histórico y de relatos poco habituales .

Entre los principales puntos de interés del lugar se destaca una iglesia construida en piedra , junto con el antiguo piletón perteneciente al ferrocarril , dos construcciones que aún se mantienen en pie como huellas mudas de un período en el que la zona tenía mayor actividad .

Las ruinas y el paisaje desolado cuentan la historia de familias que buscaron construir un futuro mejor, pero se vieron forzadas a abandonar sus sueños.

La iniciativa , impulsada en 1975 como parte de un plan estatal orientado a conformar una colonia agrícola , quedó interrumpida de manera repentina al año siguiente, a raíz de los cambios políticos ocurridos en 1976 .

Este enclave histórico brinda a quienes lo visitan la posibilidad de vivir una experiencia singular, en contacto directo con una etapa clave de la historia argentina. Sus restos arquitectónicos y el entorno actualmente despoblado relatan el paso de familias que intentaron forjar un porvenir más prometedor, aunque terminaron obligadas a dejar atrás sus proyectos a raíz de contextos políticos desfavorables.

Tucunuco se ubica en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan.

Dónde queda Tucunuco

Tucunuco se localiza dentro del departamento de Jáchal, en la provincia de San Juan, emplazado sobre la emblemática Ruta Nacional 40. Este antiguo pueblo, hoy considerado un poblado fantasma, se encuentra a unos 50 kilómetros de la localidad de San José de Jáchal.

El sitio forma parte de una de las rutas turísticas más relevantes y transitadas del país, integrada dentro de corredores de alto valor paisajístico e histórico.

Explorar las ruinas históricas de la iglesia de piedra, un testimonio arquitectónico de la época.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Tucunuco?

Las propuestas disponibles en este destino singular abarcan alternativas pensadas para distintos intereses y grupos etarios, lo que lo convierte en una elección atractiva tanto para familias como para parejas.

Dentro de las principales actividades que se pueden realizar, se destacan las siguientes:

Recorrer los restos de la antigua iglesia de piedra , una pieza arquitectónica que conserva la huella de su época .

, una pieza que conserva la . Acercarse al histórico piletón del ferrocarril , uno de los vestigios más representativos del lugar.

, uno de los del lugar. Explorar los restos de edificaciones que quedaron sin terminar luego de la interrupción repentina del proyecto original .

que quedaron sin terminar luego de la . Capturar imágenes del entorno desolado que define la esencia de este pueblo abandonado .

que define la esencia de este . Conocer la historia de las 16 familias que intentaron asentarse allí con el objetivo de formar una colonia agrícola .

que intentaron asentarse allí con el objetivo de formar una . Vivir la experiencia de transitar un antiguo poblado en ruinas, inmerso en el paisaje característico de San Juan.

Las propuestas disponibles en este destino singular abarcan alternativas pensadas para distintos intereses y grupos etarios.

Cómo llegar a Tucunuco

Para acceder a Tucunuco, es necesario transitar la Ruta Nacional 40 desde la localidad de San José de Jáchal. El trayecto, de aproximadamente 50 kilómetros, puede hacerse en vehículo particular, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes disfrutan de los viajes por carretera.

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Se aconseja llevar agua y alimentos, dado que se trata de un área sin habitantes ni servicios, además de planificar la excursión en horario diurno para poder aprovechar al máximo el recorrido por este pintoresco pueblo fantasma.