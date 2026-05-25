La Difunta Correa: una investigación revela posibles raíces en La Rioja

Una investigación sobre la Difunta Correa reavivó su posible vínculo con La Rioja , luego de que surgieran indicios de que María Antonia Deolinda Correa podría haber nacido en Tama, cerca de Chamical, entre 1820 y 1830. El estudio es realizado por investigadores de la Universidad Nacional de San Juan junto al Arzobispado de San Juan.

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Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Juan trabaja junto al Arzobispado de San Juan en un estudio que busca confirmar la existencia histórica de María Antonia Deolinda Correa, popularmente conocida como la Difunta Correa.

El trabajo contempla el análisis de archivos eclesiásticos y documentos civiles, y podría extenderse entre dos y tres años . El objetivo es reunir evidencias documentales sobre su vida, su origen y su historia familiar, en torno a una figura que se convirtió en una de las devociones populares más importantes de Argentina.

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Los posibles orígenes en La Rioja

Uno de los datos más recientes generó interés en La Rioja. El sacerdote José Juan García señaló que existen indicios de que Deolinda Correa podría haber nacido en Tama, cerca de Chamical, entre 1820 y 1830.

Esta posibilidad vuelve a poner en foco la conexión histórica entre la Difunta Correa y la región de Cuyo, especialmente entre San Juan y La Rioja.

La versión tradicional sostiene que su esposo, Clemente Bustos, fue reclutado por fuerzas que se dirigían hacia La Rioja. Ante esa situación, Deolinda habría decidido seguir a las tropas junto a su hijo, en un recorrido que terminó en Vallecito, donde murió de sed.

Una figura clave de la devoción popular

Según el relato más difundido, tras la muerte de Deolinda Correa, su hijo fue encontrado con vida junto a su cuerpo. Ese episodio fue interpretado como un milagro y dio origen a una devoción que se mantiene vigente hasta la actualidad. El santuario de Vallecito, en San Juan, recibe cada año a miles de promesantes que llegan para pedir, agradecer y rendir homenaje a la Difunta Correa.

La investigación también apunta a encontrar información sobre Baudilio Bustos Correa, el hijo de Deolinda, y sobre posibles descendientes. Más allá de los resultados que pueda arrojar el estudio, la figura de la Difunta Correa continúa siendo un símbolo religioso y cultural profundamente arraigado en distintas provincias argentinas.