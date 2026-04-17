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17 de abril de 2026 - 20:23
País.

La Rioja: condenaron a una mujer por difamar a su ex pareja en redes sociales

El fallo de La Rioja marcó un antecedente: una mujer deberá pagar una millonaria indemnización por dañar el honor de su ex.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Condenarona una mujer por difamar a su ex pareja en redes sociales en La Rioja

Condenaron a una mujer por difamar a su ex pareja en redes sociales en La Rioja

La Justicia civil de La Rioja dictó un fallo inédito en la provincia al condenar a una mujer a indemnizar a su ex pareja, un efectivo policial, por una campaña de difamación y hostigamiento en redes sociales. La suma base fijada fue de 4 millones de pesos, aunque con intereses acumulados.

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El caso se originó en 2019, luego de la ruptura de la relación. Según quedó acreditado en el expediente, la mujer realizó una serie de publicaciones ofensivas tanto desde cuentas personales como mediante perfiles falsos. En ese marco, difundió agresiones, expresiones discriminatorias y también una falsa acusación vinculada a una enfermedad de transmisión sexual.

Para el tribunal, ese comportamiento generó un daño concreto al honor y a la imagen del demandante. El hombre, que se desempeña como policía, sufrió consecuencias directas a partir de esas publicaciones. Entre ellas, la apertura de un sumario administrativo dentro de la fuerza y la paralización de sus posibilidades de ascenso.

Condenaron a una mujer por difamar a su ex pareja en redes sociales en La Rioja
Condenaron a una mujer por difamar a su ex pareja en redes sociales en La Rioja

Condenaron a una mujer por difamar a su ex pareja en redes sociales en La Rioja

Además, en el expediente se mencionó que las denuncias por violencia de género que la mujer había presentado contra él fueron finalmente desestimadas por falta de pruebas. Ese contexto también fue tenido en cuenta en el análisis judicial del conflicto entre ambas partes.

Cómo se probó la autoría de las cuentas falsas

Uno de los puntos más relevantes del fallo fue el criterio utilizado para atribuir la autoría de los perfiles anónimos. La sentencia no necesitó pericias informáticas para llegar a esa conclusión. En cambio, el tribunal se apoyó en prueba indiciaria.

De acuerdo con lo expuesto, se detectaron coincidencias en el lenguaje, en el estilo de escritura y en la información íntima difundida en las publicaciones. Esos elementos fueron comparados entre las cuentas falsas y el perfil personal de la demandada, lo que permitió vincularlas.

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La Rioja

La Rioja

Ese aspecto convirtió al fallo en un antecedente importante a nivel local, ya que deja establecido que el anonimato digital no garantiza impunidad. También refuerza la idea de que las publicaciones en redes sociales pueden tener consecuencias legales cuando afectan el honor, la reputación y la vida laboral de una persona.

Un precedente sobre los límites en redes sociales

La resolución judicial abre además la puerta a posibles acciones penales en casos similares. Según se desprende del fallo, este tipo de conductas podrían encuadrarse también en figuras como calumnias, injurias o falsa denuncia, según las características de cada caso.

El monto base de la indemnización fue fijado en 2020 en 4 millones de pesos. Por eso, con la actualización de intereses acumulados durante estos años, la cifra final será bastante más alta. La causa fue patrocinada por los abogados Celeste Maidana y Pablo Arrieta y ya es considerada un fallo de referencia en La Rioja sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad civil por daños al honor.

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