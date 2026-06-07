Día del Periodista en Argentina: por qué se celebra el 7 de junio

Cada 7 de junio se conmemora en Argentina el Día del Periodista , una fecha que reconoce la labor de quienes tienen la responsabilidad de informar, investigar y acercar a la sociedad los hechos de interés público. La jornada recuerda un acontecimiento fundamental en la historia nacional: la creación del primer periódico de la etapa independentista.

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La efeméride también invita a reflexionar sobre el papel que cumple el periodismo en la construcción de una ciudadanía informada y en el fortalecimiento de los valores democráticos.

La fecha fue elegida en homenaje a la aparición de la primera edición de la Gazeta de Buenos Ayres, publicada el 7 de junio de 1810.

El periódico fue impulsado por Mariano Moreno pocos días después de la Revolución de Mayo y tuvo como objetivo difundir las decisiones de la Primera Junta de Gobierno y mantener informada a la población sobre los acontecimientos políticos de la época.

Décadas más tarde, en 1938, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en Córdoba, se estableció oficialmente el 7 de junio como el Día del Periodista en todo el país.

La importancia de la Gazeta de Buenos Ayres

La creación del periódico representó un hecho trascendental para la comunicación en el territorio argentino.

La publicación funcionó como un canal de información entre el gobierno y la ciudadanía, permitiendo difundir noticias, medidas oficiales y las ideas que impulsaban el proceso revolucionario iniciado en 1810.

Además de informar, la Gazeta promovía conceptos vinculados a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana, principios que continúan siendo pilares fundamentales del ejercicio periodístico.

La Gazeta de Buenos Aires La Gazeta de Buenos Aires

Mariano Moreno y su legado

La figura de Mariano Moreno está estrechamente vinculada al nacimiento del periodismo argentino.

Abogado, político y uno de los principales protagonistas de la Revolución de Mayo, fue secretario de la Primera Junta y dirigió las primeras ediciones de la Gazeta de Buenos Ayres.

A lo largo de su trayectoria defendió la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a conocer las decisiones de quienes ejercían el poder. También impulsó importantes iniciativas vinculadas a la educación y al acceso al conocimiento.

Entre sus aportes más destacados se encuentra la promoción de la futura Biblioteca Nacional, concebida como una herramienta para democratizar la información y fomentar la formación de la sociedad.

El rol del periodismo en la actualidad

Más de dos siglos después de la aparición de la Gazeta, el periodismo continúa siendo una actividad esencial para la vida democrática.

La profesión evolucionó junto con los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevas plataformas de comunicación, pero mantiene su objetivo central: informar con responsabilidad y acercar a la ciudadanía información relevante para la toma de decisiones.

Además de narrar la actualidad, los periodistas cumplen una función clave en la investigación de hechos de interés público, la fiscalización de los distintos poderes y la generación de espacios de debate sobre los temas que impactan en la vida cotidiana.

Una fecha para reconocer la tarea de informar

Cada Día del Periodista representa una oportunidad para valorar el trabajo de quienes desarrollan esta actividad en distintos medios y formatos, enfrentando los desafíos que plantea una sociedad cada vez más conectada y demandante de información inmediata.

La celebración recuerda el legado de quienes impulsaron los primeros pasos de la prensa nacional y destaca la importancia de garantizar el acceso a información confiable, plural y de calidad para toda la comunidad.