Resultados del Telekino del domingo 9 de agosto

El Telekino realizó este domingo 9 de agosto un nuevo sorteo semanal y dejó un ganador con 15 aciertos en la modalidad principal. Se trató del sorteo N° 2440 , que también repartió premios entre quienes lograron 14, 13 y 12 coincidencias.

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El cartón del sorteo fue de color verde y rojo , y los números ganadores del Telekino fueron: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 .

En la modalidad principal hubo 1 ganador con 15 aciertos . Además, se registraron 27 ganadores con 14 aciertos , que cobrarán $615.549 cada uno .

También hubo 806 ganadores con 13 aciertos , con un premio de $62.242 cada uno , y 9030 ganadores con 12 aciertos , que recibirán $19.052 cada uno .

Resultados del Rekino

El Rekino también tuvo ganadores en el sorteo del domingo. Esta modalidad se juega con otros 15 números que aparecen en la parte inferior del cartón y se sortean después del Telekino.

Los números ganadores del Rekino fueron: 01 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

En esta modalidad hubo 26 ganadores, y cada uno cobrará $236.749.

Premios con número de cartón

Además del Telekino y el Rekino, también se sortearon los premios por número de cartón. En esta categoría hubo 5 premios de $3.000.000 cada uno.

Los cartones ganadores fueron:

198.736 - Salta

421.167 - Buenos Aires

706.973 - Corrientes

417.529 - Buenos Aires

285.141 - Buenos Aires

El Telekino realizó un nuevo sorteo este domingo y también hubo premios en las categorías de 14, 13 y 12 aciertos.

Cómo se juega al Telekino

Cada cartón de Telekino tiene 15 números impresos al azar, elegidos entre el 01 y el 25. Durante el sorteo se extraen 15 bolillas y gana el premio mayor quien logra las 15 coincidencias.

También cobran premios quienes alcanzan 14, 13 y 12 aciertos. El sorteo se realiza todos los domingos, pasadas las 16.30, por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires.

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