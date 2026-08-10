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10 de agosto de 2026 - 12:08
País.

Resultados del Telekino del domingo 9 de agosto

El sorteo 2440 del Telekino tuvo un ganador con 15 aciertos. Conocé los números que salieron este domingo 9 de agosto.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El cartón del sorteo fue de color verde y rojo, y los números ganadores del Telekino fueron: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22.

Resultados del Telekino 2440

En la modalidad principal hubo 1 ganador con 15 aciertos. Además, se registraron 27 ganadores con 14 aciertos, que cobrarán $615.549 cada uno.

También hubo 806 ganadores con 13 aciertos, con un premio de $62.242 cada uno, y 9030 ganadores con 12 aciertos, que recibirán $19.052 cada uno.

Resultados del Rekino

El Rekino también tuvo ganadores en el sorteo del domingo. Esta modalidad se juega con otros 15 números que aparecen en la parte inferior del cartón y se sortean después del Telekino.

Los números ganadores del Rekino fueron: 01 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

En esta modalidad hubo 26 ganadores, y cada uno cobrará $236.749.

Premios con número de cartón

Además del Telekino y el Rekino, también se sortearon los premios por número de cartón. En esta categoría hubo 5 premios de $3.000.000 cada uno.

Los cartones ganadores fueron:

  • 198.736 - Salta
  • 421.167 - Buenos Aires
  • 706.973 - Corrientes
  • 417.529 - Buenos Aires
  • 285.141 - Buenos Aires
El Telekino realiz&oacute; un nuevo sorteo este domingo y tambi&eacute;n hubo premios en las categor&iacute;as de 14, 13 y 12 aciertos.

El Telekino realizó un nuevo sorteo este domingo y también hubo premios en las categorías de 14, 13 y 12 aciertos.

Cómo se juega al Telekino

Cada cartón de Telekino tiene 15 números impresos al azar, elegidos entre el 01 y el 25. Durante el sorteo se extraen 15 bolillas y gana el premio mayor quien logra las 15 coincidencias.

También cobran premios quienes alcanzan 14, 13 y 12 aciertos. El sorteo se realiza todos los domingos, pasadas las 16.30, por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires.

Lo que tenés que saber

  • El sorteo fue el domingo 9 de agosto.
  • Correspondió al sorteo N° 2440 del Telekino.
  • Hubo 1 ganador con 15 aciertos.
  • Los números del Telekino fueron: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22.
  • En Rekino hubo 26 ganadores, con $236.749 para cada uno.
  • También se sortearon 5 premios de $3.000.000 por número de cartón.
  • Uno de los cartones ganadores fue vendido en Salta.

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