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10 de agosto de 2026 - 11:57
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Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo 9 de agosto

El sorteo 3398 del Quini 6 dejó un nuevo millonario en Santa Fe. Ganó más de $4350 millones en la modalidad La Segunda.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Según informó la Lotería de Santa Fe, el ganador es de la localidad de Criolla, Santa Fe, y obtuvo el pozo total de La Segunda. En tanto, las modalidades Tradicional y Revancha quedaron vacantes.

Los números ganadores del Quini 6

En el sorteo N° 3398, los números fueron los siguientes:

Tradicional:

06 - 09 - 10 - 18 - 22 - 31

El pozo de $7.064.308.818 quedó vacante. Hubo 5 ganadores con cinco aciertos.

La Segunda:

11 - 13 - 23 - 25 - 26 - 30

Esta modalidad tuvo un ganador, que se llevó $4.350.196.620. Además, hubo 89 ganadores con cinco aciertos.

Revancha:

01 - 03 - 18 - 23 - 24 - 31

El pozo de $2.919.532.810 quedó vacante.

Siempre Sale:

01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40

Hubo 44 ganadores con cinco aciertos.

Premio Extra:

01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 31

El Premio Extra tuvo 4356 ganadores, que cobrarán $45.913,68 cada uno.

Un apostador se llev&oacute; m&aacute;s de $4350 millones en el Quini 6

Un apostador se llevó más de $4350 millones en el Quini 6

Cuándo es el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 12 de agosto a las 21.15. Para esa jugada, el pozo acumulado será de $12.500 millones.

Para participar, los apostadores deben elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. Con esa jugada participan de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Lo que tenés que saber

  • El sorteo fue el domingo 9 de agosto.
  • Correspondió al sorteo N° 3398 del Quini 6.
  • Un apostador ganó más de $4350 millones en La Segunda.
  • El ganador es de Criolla, Santa Fe.
  • El Tradicional y la Revancha quedaron vacantes.
  • El próximo sorteo será el miércoles 12 de agosto a las 21.15.
  • El pozo acumulado será de $12.500 millones.

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