Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo 9 de agosto

Quini 6: los resultados del sorteo de este domingo 9 de agosto

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este domingo 9 de agosto y dejó un ganador millonario en la modalidad La Segunda . El apostador se llevó más de $4350 millones tras acertar los seis números del sorteo N° 3398 de la Lotería de Santa Fe.

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Según informó la Lotería de Santa Fe, el ganador es de la localidad de Criolla, Santa Fe , y obtuvo el pozo total de La Segunda. En tanto, las modalidades Tradicional y Revancha quedaron vacantes.

En el sorteo N° 3398, los números fueron los siguientes:

06 - 09 - 10 - 18 - 22 - 31

El pozo de $7.064.308.818 quedó vacante. Hubo 5 ganadores con cinco aciertos.

La Segunda:

11 - 13 - 23 - 25 - 26 - 30

Esta modalidad tuvo un ganador, que se llevó $4.350.196.620. Además, hubo 89 ganadores con cinco aciertos.

Revancha:

01 - 03 - 18 - 23 - 24 - 31

El pozo de $2.919.532.810 quedó vacante.

Siempre Sale:

01 - 09 - 16 - 18 - 30 - 40

Hubo 44 ganadores con cinco aciertos.

Premio Extra:

01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 31

El Premio Extra tuvo 4356 ganadores, que cobrarán $45.913,68 cada uno.

Un apostador se llevó más de $4350 millones en el Quini 6

Cuándo es el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 12 de agosto a las 21.15. Para esa jugada, el pozo acumulado será de $12.500 millones.

Para participar, los apostadores deben elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. Con esa jugada participan de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Lo que tenés que saber