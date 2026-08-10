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10 de agosto de 2026 - 10:08
Narcotráfico.

Gendarmería secuestró 115 kilos de hojas de coca que salieron de Salta

Gendarmería en Buenos Aires secuestró 115 kilos de hojas de coca en encomiendas que habían salido de Salta y tenían como destino Villa Celina.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Al iniciar con la inspección, los gendarmes percibieron un fuerte olor característico a las de hojas de coca que provenían de cinco encomiendas, y que eran llevadas hacia la localidad de Villa Celina.

Al iniciar con la inspección, los gendarmes percibieron un fuerte olor característico a las de hojas de coca que provenían de cinco encomiendas, y que eran llevadas hacia la localidad de Villa Celina.

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El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, en jurisdicción de Zárate, cuando efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, con apoyo del Escuadrón Seguridad Vial “San Nicolás”, detuvieron la marcha del vehículo para realizar un control.

El cargamento salió de Salta

Según la información oficial, el transporte llevaba piezas postales procedentes de Salta con destino a Buenos Aires. Durante la inspección, los gendarmes percibieron un fuerte olor característico a hojas de coca que provenía de cinco encomiendas.

Ante esa situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Campana, que autorizó la apertura de los paquetes. Al revisarlos, los uniformados constataron que en su interior había 115 kilos 049 gramos de hojas de coca en estado natural.

Qué dispuso la Justicia

Luego del hallazgo, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la totalidad del vegetal y el inicio de las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

La mercadería quedó decomisada y la investigación continuará para determinar responsabilidades en el traslado de las encomiendas.

Lo que tenés que saber:

  • Gendarmería secuestró 115 kilos 049 gramos de hojas de coca.
  • El cargamento salió desde Salta.
  • Era trasladado en cinco encomiendas dentro de un transporte de cargas generales.
  • El destino final era Villa Celina, provincia de Buenos Aires.
  • El control se realizó en Zárate, sobre la Ruta Nacional 9.
  • Intervino el Juzgado Federal de Campana.
  • La causa se inició por presunta infracción al Código Aduanero.

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