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6 de agosto de 2026 - 19:18
Policiales

Salta: rescataron a una joven de Santiago del Estero que estaba encerrada en una vivienda

Una joven santiagueña fue rescatada en Salta tras alertar que su pareja la mantenía encerrada en su casa y le había sacado el celular para evitar que se comunicara con otras personas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salta: rescataron a una joven de Santiago del Estero que estaba encerrada en una vivienda.&nbsp;

Salta: rescataron a una joven de Santiago del Estero que estaba encerrada en una vivienda. 

Una denuncia activó un operativo en Salta que terminó con el rescate de una joven de Santiago del Estero. La mujer aseguró que su pareja la había encerrado, la maltrató y le retiró el celular para evitar que pudiera pedir auxilio.

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Salta: rescataron a una joven de Santiago del Estero que estaba encerrada en una vivienda

Una joven oriunda de Santiago del Estero fue rescatada en Salta luego de denunciar que su pareja la habría encerrado en su vivienda, donde también habría sufrido maltratos y la sustracción de su teléfono celular para impedir que pidiera ayuda. El acusado no se encontraba en el lugar al momento del operativo y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se inició luego de que los padres de la joven, de 19 años y con retraso madurativo, acudieran a la Comisaría 13 de Santiago del Estero. Allí denunciaron que su hija los había contactado para avisarles que se encontraba retenida contra su voluntad en una vivienda de Salta. Durante el procedimiento, el acusado no estaba presente.

Tras recibir la denuncia, el Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos de Santiago del Estero dio intervención a sus pares de Salta, que rápidamente organizaron un operativo en la vivienda indicada por la víctima.

El operativo se llevó adelante en un domicilio ubicado sobre la calle Costa Brava, en el barrio Las Costas. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el sujeto de apellido Calpanchay no estaba en la vivienda, lo que permitió rescatar a la joven sin que se registraran incidentes.

De acuerdo con los primeros datos del caso, la joven habría iniciado el vínculo con Calpanchay a través de internet y posteriormente se fue a vivir con él a Salta. Desde entonces, se investiga la posible existencia de diversos hechos de violencia denunciados por la víctima.

La denuncia fue presentada en la Comisaría N° 16 de Grand Bourg, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. Mientras avanza la investigación, se espera conocer si se dictarán medidas judiciales contra el acusado.

Una relación que empezó por redes y terminó en pesadilla

Según el relato de la víctima, el vínculo comenzó de manera normal, pero luego se transformó en un escenario de violencia. La joven denunció episodios de agresiones físicas y aseguró que el hombre la mantenía encerrada y le prohibía abandonar la vivienda.

El episodio que desencadenó la intervención ocurrió el martes, cuando la víctima aprovechó un descuido del hombre para contactar a sus padres y pedir auxilio. Según su relato, logró enviarles su ubicación antes de que él advirtiera la comunicación.

Tras recibir el pedido de auxilio, los familiares acudieron a la Comisaría Nº 13 de Santiago del Estero para formalizar la denuncia. Por la urgencia del caso, el fiscal de Género Pedro Ibáñez ordenó la intervención del Departamento Trata de Personas y se solicitó la colaboración de las autoridades policiales de Salta.

Tras ser localizada y rescatada, la víctima fue trasladada a la Comisaría Nº 16 de Grand Bourg, donde denunció al hombre señalado. Según las primeras actuaciones, el acusado le habría quitado el celular para evitar que pudiera pedir auxilio. La investigación permanece abierta a la espera de nuevas disposiciones judiciales.

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