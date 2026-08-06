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6 de agosto de 2026 - 11:34
Sociedad.

Crece la expectativa por el Milagro en Salta: prevén una masiva llegada de peregrinos

Desde la Catedral anticiparon una gran participación y este sábado reunirán a los encargados de los grupos para avanzar con la organización.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Milagro en Salta: Esperan alta convocatoria de peregrinos.

Milagro en Salta: Esperan alta convocatoria de peregrinos.

Luego de la entronización de las imágenes, realizada el pasado 25 de julio, la celebración del Milagro comienza a tomar mayor protagonismo y a sentirse cada vez más próxima. Por este motivo, desde la Catedral destacan que una planificación adecuada resulta esencial para el desarrollo de los preparativos.

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Milagro en Salta: trabajan para ofrecer el mejor recorrido

Por esta razón, desde la Catedral Basílica de Salta trabajan para que quienes emprendan el recorrido puedan transitarlo de la mejor manera y arribar al santuario con las mejores condiciones.

El vocero de la Catedral, Marcos Cepeda, informó que este sábado se llevará adelante el primer y único encuentro destinado a los responsables de las peregrinaciones en el Seminario Metropolitano. Durante la jornada, se recibirá a quienes estarán al frente de cada grupo de caminantes.

Es una jornada de preparación espiritual, sabemos que todo esto es necesario para poder caminar seguros y firmes”, expresó en diálogo con colegas de Somos Salta.

Además, durante la tarde de la misma jornada, se reunirán con los organismos de asistencia y trabajan para garantizar el cuidado de los peregrinos durante el trayecto, entre ellos Bromatología, Policía Vial, Policía de Salta y Tránsito, entre otras áreas involucradas.

El vocero destacó la necesidad de realizar la inscripción correspondiente a través de la página de Facebook Catedral de Salta o bien acercándose personalmente al seminario. De esta manera, los peregrinos podrán establecer contacto con los coordinadores de cada marcha y avanzar en la organización de los distintos aspectos del recorrido.

Durante 2025, los datos registrados en la página oficial de la Catedral indicaron que se habían anotado 230 peregrinaciones. Sin embargo, al comparar esa información con los relevamientos efectuados por la Policía y Tránsito, se constató que finalmente fueron 465 grupos de peregrinos los que arribaron al santuario.

“Después de haber vivido una masiva participación en la entronización creemos que la convocatoria de peregrinos va a ser alta, no especulábamos si iba a haber más o menos, son las que llegan y vamos a tratar de organizarnos para que lleguen y todos puedan disfrutar de su experiencia de peregrinación”, concluyó.

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