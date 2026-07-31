El Milagro en Salta: ya comenzó el recorrido de las imágenes peregrinas por los barrios

El tiempo del Milagro en Salta ya empezó a vivirse con la entronización de nuestros patronos.

El período del Milagro en Salta comenzó formalmente con la entronización del Señor y la Virgen del Milagro, dando paso al calendario de actividades religiosas y celebraciones previstas. En esta etapa inicial ya se desarrollan las tradicionales visitas de alumnos de escuelas y colegios de los barrios a la Catedral.

Por otro lado, también se puso en marcha la salida de las imágenes peregrinas. En ese marco, la Iglesia Catedral Basílica y la Hermandad del Señor y de la Virgen del Milagro dieron a conocer oficialmente el cronograma establecido para las recorridas de las imágenes peregrinas durante las próximas semanas.

Milagro en Salta: cronograma completo La peregrinación por diferentes espacios comunitarios, templos religiosos y sectores barriales de la ciudad seguirá el cronograma establecido por las autoridades eclesiásticas. El detalle de las fechas y destinos fue difundido por De Frente Salta:

Sábado 01/08: Templete San Cayetano (Dr. Luis Güemes 750), salida 8:30.

Domingo 02/08: Templete San Cayetano (Dr. Luis Güemes 750), regreso 17:00. Lunes 03/08: Dirección de Vialidad (España 721) de 8:00 a 13:00. Martes 04/08: Colegio de Abogados (Ciudad Judicial) de 9:00 a 13:40. Miércoles 05/08: Dirección General de Rentas (España 625) de 8:30 a 13:00. Jueves 06/08: Centro Regional de Hemoterapia (Bolívar 687) de 9:00 a 16:00. Viernes 07/08: Subsecretaría de Trabajo (Bolívar 141) de 8:30 a 12:30. Sábado 08/08: Comisión Pro Temp (El Maray, Chicoana) de 7:00 a 15:00. Lunes 10/08: TPTE Colectivo Pasajeros (San Luis 561) de 9:00 a 17:00. Martes 11/08: Centro Cultural América (Mitre 23) de 10:00 a 18:00. Miércoles 12/08: Aguas del Norte (España 887 / Caseros 2600) de 8:00 a 15:00. Jueves 13/08: Dirección de Inmuebles (Mitre 635) de 8:00 a 12:30 y Colegio de Escribanos (Mitre 384) de 13:00 a 17:00. Viernes 14/08: Vicaría Nuestra Señora de Luján (Pedernera 1245), salida 14:00. Sábado 15/08: Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Almirante Brown 850), llegada 16:00. Domingo 16/08: Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Almirante Brown 850), regreso 11:00. Martes 18/08: Cementerio Santa Cruz (Av. Talavera s/n) de 8:00 a 19:00. Miércoles 19/08: Emergencias SAMEC (Av. Arenales 1121) de 9:00 a 17:00. Jueves 20/08: Parroquia Bautismo del Señor (Barrio Intersindical), salida 8:45. Viernes 21/08: Parroquia Bautismo del Señor (Barrio Intersindical). Sábado 22/08: Parroquia Bautismo del Señor (Barrio Intersindical), misa y procesión a las 19:00. Domingo 23/08: Parroquia Bautismo del Señor (Barrio Intersindical), regreso 11:00.

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