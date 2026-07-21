viernes 24 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de julio de 2026 - 13:05
País.

Salta: este sábado entronizarán las imágenes del Señor y Virgen del Milagro

Este sábado 25 comienza a vivirse en Salta un nuevo tiempo del Milagro con la entronización de las sagradas imágenes del Señor y Virgen del Milagro.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta&nbsp;

Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta 

Este sábado 25 de julio, Salta dará comienzo a uno de los períodos más importantes de su calendario religioso con la tradicional entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Lee además
Señory la Virgen del Milagro (Archivo)
País.

Señor y la Virgen del Milagro 2026: confirmaron días y horarios de las actividades
Salta anunció la fecha de cobro de los sueldos de julio para los empleados públicos. 
Economía

Salta anunció la fecha de cobro de los sueldos de julio para los empleados públicos

La ceremonia se realizará a las 17.30 y marcará el inicio del camino de preparación espiritual hacia las celebraciones centrales de septiembre.

Bajo el lema “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”, miles de fieles comenzarán a transitar un nuevo tiempo del Milagro, caracterizado por la oración, el servicio y la renovación del Pacto de Fidelidad.

Entre las principales intenciones de este año se destaca el pedido por la paz en los corazones y en el mundo, además de una convocatoria a vivir un Milagro marcado por la oración, la caridad y el fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales.

La celebración de la entronización culminará con la misa de acción de gracias, presidida por el arzobispo Mario Antonio Cargnello, a las 19.

Cronograma de actividades

Tras la entronización, el calendario religioso continuará con la peregrinación de las instituciones, que se desarrollará desde el 29 de julio hasta el 4 de septiembre.

Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)

Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)

Posteriormente, del 20 al 23 de agosto se celebrará el Milagro de los Enfermos, mientras que el 28 de agosto, a las 10, tendrá lugar el tradicional “Milagrito”, destinado especialmente a los niños.

La visita de las instituciones

A partir del miércoles 29, diversas instituciones públicas y privadas, escuelas, universidades, fundaciones, movimientos juveniles, parroquias y organismos gubernamentales comenzarán a visitar el Santuario para celebrar la Eucaristía en “acción de gracias al Señor por un año más de trabajo, esfuerzo y dedicación”

Camino a septiembre

Las celebraciones alcanzarán su punto culminante en septiembre. Uno de los momentos más importantes será el 13 de septiembre, cuando se celebre la solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro, antes de los actos centrales y la renovación del histórico Pacto de Fidelidad.

Con la entronización de las Sagradas Imágenes, Salta volverá a vivir una de sus expresiones de fe más profundas, una tradición que cada año reúne a miles de peregrinos y constituye uno de los acontecimientos religiosos más convocantes del norte argentino.

Cortes de calles en la Catedral

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la provincia de Salta efectuará distintos cortes y filtros, este sábado, a partir de las 14 con el objetivo de facilitar la concurrencia de los fieles y asegurar el normal desarrollo de la ceremonia.

Se informó que los cortes se instalarán en las calles Caseros-Zuviría, España-Zuviría, España-Mitre y Av. Belgrano. Además, habrá filtros en San Martín-Bs. As, Alvarado-Bs. As, España-Deán Funes y Alvarado-Córdoba. También habrá despejes en Av. Belgrano al 500.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Señor y la Virgen del Milagro 2026: confirmaron días y horarios de las actividades

Salta anunció la fecha de cobro de los sueldos de julio para los empleados públicos

Salta: se registraron más de 250 picaduras de alacrán en el primer semestre del año

Salta: encuentran muerta a una mujer en una casilla del Gauchito Gil

Bono Eléctrico para jubilados en Salta: cómo solicitarlo

Las más leídas

Pimiento violeta (Foto: LMNeuquén) video
Jujuy.

Los pimientos violeta producidos en Jujuy conquistan el mercado y son tendencia

Pachamama.
Jujuy.

¿Hay asueto por el Día de la Pachamama en Jujuy? Qué pasará el 1 de agosto

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio video
Jujuy.

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto. 
Deportes

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto

Accidente en Perico.
Policiales.

Tragedia en Perico: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel