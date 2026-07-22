Salta: encuentran muerta a una mujer en una casilla del Gauchito Gil (Foto: Informate Salta).

Una mujer de 35 años fue encontrada sin vida durante la madrugada de este miércoles en una casilla ubicada junto al santuario del Gauchito Gil, sobre la avenida Escuadrón Los Decididos, en la intersección con avenida 17 de Junio, en el barrio Juan Pablo II, de la zona norte de la ciudad de Salta.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, luego de que vecinos alertaran al Sistema de Emergencias 911 sobre la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales en el lugar.

Vivía en la casilla junto a su pareja De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer y su pareja se encontraban en situación de calle y utilizaban esa casilla, emplazada sobre la platabanda que divide la avenida Escuadrón Los Decididos, como lugar para pasar las noches.

El hombre, identificado como su pareja, también brindó información a los efectivos policiales que trabajaron en la escena mientras avanzaban las primeras diligencias.

Lugar donde encontraron a una mujer muerta en Salta (Captura Google Maps). Investigan las causas de la muerte Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó las pericias correspondientes en el lugar, mientras que familiares de la víctima llegaron minutos después del hallazgo. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense, donde se practicará la autopsia que permitirá determinar las causas y circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no informaron indicios sobre la mecánica del hecho ni confirmaron la causa de la muerte, por lo que la investigación continúa. FUENTE: Informate Salta

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