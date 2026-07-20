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20 de julio de 2026 - 21:06
Policiales.

Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta: siete detenidos y más de 61 kilos de cocaína secuestrados

La investigación permitió detectar un vehículo con droga oculta y derivó en operativos simultáneos en Jujuy y Salta por narcotráfico.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Golpeal narcotráfico en Jujuy y Salta

Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta

La Gendarmería Nacional detuvo a siete personas vinculadas a un clan familiar investigado por narcotráfico y secuestró más de 61 kilos de cocaína, tras un operativo que incluyó procedimientos y allanamientos en las provincias de Jujuy y Salta.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, la investigación se extendió durante seis meses y permitió avanzar sobre distintos integrantes de la organización. El procedimiento fue denominado “Parientes Paquetes”.

Detectaron cocaína oculta en un vehículo sobre la Ruta 9

La investigación estuvo a cargo de personal de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Salta, junto con efectivos de investigaciones de Jujuy y La Quiaca.

Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta con varios kilos de cocaína y detenidos

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A partir de las tareas realizadas, los investigadores detectaron un vehículo sospechoso de transportar sustancias ilícitas y solicitaron la intervención de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, que realizaba controles sobre la Ruta Nacional 9.

Durante la inspección del rodado, un perro antinarcóticos marcó diferentes sectores del vehículo. Los gendarmes encontraron 58 paquetes con una sustancia blanca ocultos en el torpedo y los zócalos. La prueba de campo narcotest dio resultado positivo para cocaína, con un peso total de 61 kilos y 514 gramos.

Doce allanamientos simultáneos en Jujuy y Salta

Tras el hallazgo de la droga, se ordenó la realización de 12 allanamientos simultáneos. Los procedimientos se desarrollaron en San Salvador de Jujuy, La Quiaca y la localidad salteña de General Güemes. Uno de los operativos se llevó adelante en una cárcel federal donde se encontraba alojado un integrante de la organización. Como resultado de las medidas judiciales fueron detenidas siete personas pertenecientes al mismo entorno familiar.

Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta con varios kilos de cocaína y detenidos

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De acuerdo con la información oficial, también fue identificado un interno que se encontraba detenido en el establecimiento penitenciario y que, según la investigación, lideraba las operaciones de la organización.

Autos, armas, celulares y dinero secuestrado

Durante los procedimientos, los investigadores también incautaron elementos que quedaron a disposición de la Justicia. Entre lo secuestrado se encuentran 12 automóviles, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 milímetros, seis municiones calibre 7,62 milímetros y tres cartuchos calibre 36.

También fueron decomisados 40 teléfonos celulares de alta gama, cuatro notebooks y nueve pendrives, elementos que serán analizados en el marco de la causa. Además, los efectivos encontraron una importante suma de dinero: 1.618.650 pesos argentinos y 26.000 dólares estadounidenses.

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