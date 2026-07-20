Tres jujeños fueron demorados durante los festejos por el subcampeonato de Argentina

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Tres hombres fueron demorados durante los festejos por el subcampeonato de la Selección Argentina en San Salvador de Jujuy. Los procedimientos se realizaron en el marco del operativo de seguridad desplegado en la Capital.

La información fue brindada por Lorena Choque, de Prensa de la Policía, quien detalló que las personas demoradas fueron trasladadas posteriormente a la Comisaría Seccional Primera.

Por qué fueron demorados los tres jujeños Según indicaron desde la Policía, los tres hombres se encontraban realizando disturbios en la vía pública. Además, uno de ellos estaba en estado de ebriedad.

Las detenciones se concretaron en distintos sectores del centro capitalino. Uno de los hombres fue demorado en Senador Pérez y Alvear, otro en Otero y Belgrano, y el tercero en inmediaciones de Plaza Belgrano.

Operativo de seguridad en Capital Durante los festejos se desplegó un servicio de seguridad en la Capital, con 500 efectivos afectados al operativo. Tras las intervenciones, los tres demorados fueron comparecidos en la Comisaría Seccional Primera.

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