Operativo en Salta: una avioneta aterrizó en Mosconi y terminó con dos detenidos

Gendarmería Nacional investiga el aterrizaje de una avioneta en General Enrique Mosconi , Salta, luego de detectar inconsistencias vinculadas al plan de vuelo. Por el hecho, dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos, la aeronave quedó secuestrada y la Justicia Federal analiza una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.

Mundo. Tragedia en Bolivia: seis muertos tras la caída de una avioneta militar en Cochabamba

Política. Estados Unidos imputó por homicidio a Raúl Castro por el caso de las avionetas derribadas en 1996

El operativo se inició tras el aterrizaje de una avioneta Cessna 210 , con matrícula argentina LV-KDE , en el Aeródromo Vespucio de General Mosconi. Según la información oficial, el hecho ocurrió el 9 de julio , alrededor de las 16.40 .

Luego de descender de la aeronave, los dos ocupantes se retiraron del lugar a bordo de un remís con dirección al centro de la localidad, situación que motivó la intervención de investigadores de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Aguaray” de Gendarmería.

Ante la sospecha de una maniobra irregular, los gendarmes realizaron consultas con la Fuerza Aérea Argentina y constataron que no existían registros de un plan de vuelo para esa matrícula en sus sistemas.

Sin embargo, un cruce posterior de datos telefónicos con la torre de control de EANA del Aeropuerto de Salta reveló que la tripulación sí había presentado un plan de vuelo en esa dependencia. Allí figuraba como origen la provincia de Santiago del Estero y como destino final la pista de General Mosconi.

Esa diferencia entre los registros fue uno de los puntos que profundizó la investigación.

Allanaron el hotel donde estaban los tripulantes

Con la intervención de la Fiscalía Federal, se ordenaron tareas de campo urgentes. Los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos y localizar el hotel donde estaban alojados.

Luego, el Juzgado Federal de Orán libró las órdenes de allanamiento y detención de los dos hombres de nacionalidad boliviana. Durante el procedimiento también se realizó la requisa y análisis de los teléfonos celulares de los involucrados.

Además, Gendarmería secuestró la avioneta y documentación considerada de interés para la causa.

Hallaron bidones de combustible vacíos

Otro dato relevante del operativo fue el hallazgo de bidones de combustible vacíos, elemento que quedó incorporado a la investigación.

La causa se mantiene bajo investigación judicial y busca establecer qué actividad realizaba la aeronave, cuál fue el recorrido completo y si existió alguna maniobra vinculada a una infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los datos más importantes