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16 de julio de 2026 - 12:36
Narcotráfico.

Operativo en Salta: una avioneta aterrizó en Mosconi y terminó con dos detenidos

Los tripulantes, de nacionalidad boliviana, fueron detenidos en Salta. La Justicia Federal investiga una posible infracción a la Ley de Estupefacientes

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gendarmería secuestró una avioneta en Mosconi e investiga una posible maniobra irregular

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El operativo se inició tras el aterrizaje de una avioneta Cessna 210, con matrícula argentina LV-KDE, en el Aeródromo Vespucio de General Mosconi. Según la información oficial, el hecho ocurrió el 9 de julio, alrededor de las 16.40.

Luego de descender de la aeronave, los dos ocupantes se retiraron del lugar a bordo de un remís con dirección al centro de la localidad, situación que motivó la intervención de investigadores de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Aguaray” de Gendarmería.

Inconsistencias en el plan de vuelo

Ante la sospecha de una maniobra irregular, los gendarmes realizaron consultas con la Fuerza Aérea Argentina y constataron que no existían registros de un plan de vuelo para esa matrícula en sus sistemas.

Sin embargo, un cruce posterior de datos telefónicos con la torre de control de EANA del Aeropuerto de Salta reveló que la tripulación sí había presentado un plan de vuelo en esa dependencia. Allí figuraba como origen la provincia de Santiago del Estero y como destino final la pista de General Mosconi.

Esa diferencia entre los registros fue uno de los puntos que profundizó la investigación.

Allanaron el hotel donde estaban los tripulantes

Con la intervención de la Fiscalía Federal, se ordenaron tareas de campo urgentes. Los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos y localizar el hotel donde estaban alojados.

Luego, el Juzgado Federal de Orán libró las órdenes de allanamiento y detención de los dos hombres de nacionalidad boliviana. Durante el procedimiento también se realizó la requisa y análisis de los teléfonos celulares de los involucrados.

Además, Gendarmería secuestró la avioneta y documentación considerada de interés para la causa.

Hallaron bidones de combustible vacíos

Otro dato relevante del operativo fue el hallazgo de bidones de combustible vacíos, elemento que quedó incorporado a la investigación.

La causa se mantiene bajo investigación judicial y busca establecer qué actividad realizaba la aeronave, cuál fue el recorrido completo y si existió alguna maniobra vinculada a una infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los datos más importantes

  • El operativo ocurrió en General Enrique Mosconi, Salta.
  • La avioneta aterrizó en el Aeródromo Vespucio.
  • El hecho se registró el 9 de julio, cerca de las 16.40.
  • La aeronave es una Cessna 210, matrícula LV-KDE.
  • Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos.
  • Gendarmería detectó inconsistencias en el plan de vuelo.
  • El vuelo habría salido desde Santiago del Estero con destino a General Mosconi.
  • Se allanó el hotel donde estaban alojados los tripulantes.
  • Secuestraron la avioneta, documentación y dispositivos móviles.
  • También hallaron bidones de combustible vacíos.
  • La Justicia Federal investiga una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.

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