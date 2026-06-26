Una avioneta impactó este viernes por la tarde contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Beijing, y provocó momentos de pánico en el principal centro financiero de la capital de China. El rascacielos tiene 109 pisos y también es conocido como China Zun.
Las primeras imágenes difundidas a través de las redes sociales mostraron escombros que caían desde la estructura después del impacto. En los registros también podía observarse parte de la cola de la aeronave sobre la vía pública.
Pánico en Beijing: una avioneta impactó contra la torre más alta
Pánico en Beijing: una avioneta impactó contra la torre más alta
El impacto ocurrió en Guomao
El accidente se produjo en la zona de Guomao, donde se concentra buena parte de la actividad financiera y comercial de Beijing.
La Torre CITIC es uno de los edificios más reconocibles de la ciudad y se destaca por ser el rascacielos de mayor altura de la capital china. Tras el impacto, fragmentos de la aeronave y del edificio cayeron hacia la calle.
Entre los daños visibles en las primeras imágenes se encontraba la ventana rota de un taxi ubicado en las inmediaciones.
Una noticia en desarrollo
Hasta el momento no se brindó información oficial sobre la cantidad de personas que viajaban en la avioneta ni sobre posibles víctimas o heridos.
Tampoco se conocieron las causas que provocaron el impacto contra el edificio. Las autoridades trabajan en la zona mientras se aguardan precisiones sobre el operativo y el alcance de los daños.
La información continúa en desarrollo.
Embed - PÁNICO EN BEIJING: UNA AVIONETA IMPACTÓ CONTRA LA TORRE MÁS ALTA
Lo más importante
- Una avioneta impactó contra la Torre CITIC en Beijing.
- El edificio tiene 109 pisos y es el más alto de la capital china.
- El accidente ocurrió en el distrito financiero de Guomao.
- Las imágenes mostraron escombros y parte de la aeronave sobre la calle.
- Todavía no hay información oficial sobre víctimas ni sobre las causas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.