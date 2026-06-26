Pánico en Beijing: una avioneta impactó contra la torre más alta

Pánico en Beijing: una avioneta impactó contra la torre más alta

Una avioneta impactó este viernes por la tarde contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Beijing, y provocó momentos de pánico en el principal centro financiero de la capital de China. El rascacielos tiene 109 pisos y también es conocido como China Zun.

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Las primeras imágenes difundidas a través de las redes sociales mostraron escombros que caían desde la estructura después del impacto. En los registros también podía observarse parte de la cola de la aeronave sobre la vía pública.

Pánico en Beijing: una avioneta impactó contra la torre más alta

Pánico en Beijing: una avioneta impactó contra la torre más alta

El accidente se produjo en la zona de Guomao, donde se concentra buena parte de la actividad financiera y comercial de Beijing.

La Torre CITIC es uno de los edificios más reconocibles de la ciudad y se destaca por ser el rascacielos de mayor altura de la capital china. Tras el impacto, fragmentos de la aeronave y del edificio cayeron hacia la calle.

Entre los daños visibles en las primeras imágenes se encontraba la ventana rota de un taxi ubicado en las inmediaciones.

Una noticia en desarrollo

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre la cantidad de personas que viajaban en la avioneta ni sobre posibles víctimas o heridos.

Tampoco se conocieron las causas que provocaron el impacto contra el edificio. Las autoridades trabajan en la zona mientras se aguardan precisiones sobre el operativo y el alcance de los daños.

La información continúa en desarrollo.

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