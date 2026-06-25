Caso Valentín Llampa: "Estamos ante una muerte dudosa"

La muerte de Valentín Llampa continúa bajo investigación en Palpalá, luego de que el informe preliminar de la autopsia determinara una asfixia por ahorcamiento, pero detectara otras lesiones que, según el abogado de la familia, no estarían relacionadas con la causa del fallecimiento.

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Carlos Espada, representante legal de la familia, explicó que esas marcas obligan a profundizar las medidas investigativas y no permiten cerrar ninguna hipótesis.

“Si bien podemos confirmar que la causa de muerte es una asfixia por ahorcamiento, también podemos afirmar que estamos frente a lo que se conoce como una muerte dudosa”, señaló.

El abogado indicó que durante la autopsia se observaron lesiones en distintas partes del cuerpo del adolescente.

“Se han podido detectar lesiones que son absolutamente extrañas a la causa de fallecimiento y que, posiblemente, podrían dar lugar a la participación de una tercera persona”, expresó.

Sin embargo, aclaró que la información disponible es preliminar y que todavía no existen pruebas suficientes para afirmar cuántas personas podrían estar involucradas o cómo se produjeron esas lesiones.

“Hoy no tenemos una prueba que nos permita afirmar de manera contundente si hay uno, dos o más involucrados”, remarcó.

Buscan reconstruir sus últimas horas

La querella solicitó testimonios y otras medidas probatorias para establecer con quién estuvo Valentín, qué ocurrió antes de su desaparición y qué pasó en los momentos previos a que fuera encontrado sin vida.

“La familia conocía la historia de vida de Valentín y no había ningún motivo para sospechar que se hubiera quitado la vida por sus propios medios”, manifestó.

Finalmente, aseguró que trabajarán junto a la Fiscalía de Palpalá para esclarecer el caso. “La causa del fallecimiento no está clara. Vamos a solicitar todas las medidas necesarias para determinar qué ocurrió antes de su muerte”, concluyó.