Palpalá: la familia de Rolando Vergara pide videos para saber qué pasó

La familia de Rolando Vergara, el hombre que murió en un siniestro vial en Palpalá, pidió justicia y solicitó la colaboración de vecinos que puedan aportar material fílmico del momento del hecho. El caso tiene como implicado a un adolescente de 16 años, quien continuará el proceso judicial en libertad.

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En diálogo con Canal 4, una familiar directa de "Rolo Vergara" expresó el dolor que atraviesan y pidió ayuda a la comunidad para poder reconstruir lo ocurrido. “Estamos muy tristes con lo sucedido. Le pedimos a toda la comunidad que tenga material fílmico del lugar del hecho que no tenga miedo y que se comunique con nosotros. Todo suma”, señaló.

"Le pedimos a toda la comunidad que tenga material fílmico del lugar del hecho que no tenga miedo y que se comunique con nosotros" "Le pedimos a toda la comunidad que tenga material fílmico del lugar del hecho que no tenga miedo y que se comunique con nosotros"

La familia remarcó que aún hay muchas dudas sobre la mecánica del siniestro y sobre lo ocurrido después. “No entendemos bien qué pasó, no sabemos por qué el chico no estuvo detenido ni 24 horas. Hay muchas cosas sin resolver y lo único que esperamos es que se pueda llegar a una justicia”, sostuvo.

En medio del dolor, su familia dejó una frase que refleja el golpe familiar que provocó la muerte de Vergara: “Mi papá debería estar viendo el Mundial en este momento, debería estar festejando el Día del Padre y no lo puede hacer”.

“Mi papá debería estar viendo el Mundial" “Mi papá debería estar viendo el Mundial"

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Convocatoria para pedir justicia

Los familiares convocaron a una marcha para este martes 16 de junio, a las 10 de la mañana, en calle Constitución 264 del barrio General Savio, en Palpalá. El objetivo es pedir justicia por la muerte de Rolando Vergara y acompañar a la familia en el reclamo.

“Le pedimos a todos que nos acompañen, por favor, que se sumen. Para nosotros es muy importante que nos ayuden, aunque sea con su presencia”, expresaron desde el entorno de la víctima.

Familiares de Rolando Vergara marcharán para pedir justicia en Palpalá La familia y amigos de Rolando Vergara marcharán para pedir justicia en Palpalá

Qué dijo el abogado de la familia "Rolo Vergara"

El representante legal de la familia explicó que, hasta el momento, el joven señalado en la causa tomó conocimiento de la imputación, pero no se solicitaron medidas coercitivas en su contra. Según indicó, el adolescente se presentó junto a su padre y un asesor letrado manifestando que era quien conducía el vehículo.

De todos modos, el abogado fue prudente y aseguró que, como querellante, no descarta ninguna hipótesis. “Tenemos que determinar realmente si fue él quien venía conduciendo el rodado o no”, sostuvo. Además, remarcó que el material fílmico será clave para sumar evidencia y avanzar en la investigación penal preparatoria.

La familia espera mantener una reunión con el fiscal a cargo para conocer cuáles serán las próximas medidas en la causa. Mientras tanto, insisten en que cualquier video, imagen o testimonio de vecinos puede ser determinante para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

"Tenemos que determinar realmente si fue él quien venía conduciendo el rodado o no" "Tenemos que determinar realmente si fue él quien venía conduciendo el rodado o no"

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