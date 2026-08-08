sábado 08 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2026 - 09:47
Jujuy.

Alerta por vientos y cambios de temperatura: cómo sigue el tiempo en Jujuy

El sábado tendrá una máxima de 26°C, pero desde el domingo la temperatura bajará de forma marcada. Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy.

+ Seguir en
Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Lee además
Viento norte en Jujuy.
Jujuy.

Tras una madrugada con fuertes vientos, ya no rigen alertas en Jujuy
Imagen de archivo de un incendio en Jujuy
SMN.

Jujuy está bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios: cuáles son las zonas de riesgo

Según el pronóstico extendido, la temperatura máxima bajará a 17°C el domingo y a apenas 12°C el lunes. Luego comenzará una recuperación gradual, aunque el frío seguirá presente durante las mañanas.

Alerta amarilla por viento

Descenso de temperatura y alerta por vientos: c&oacute;mo sigue el tiempo en Jujuy

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

El descenso de temperatura estará acompañado por fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que incluye a Jujuy.

Se esperan vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.

Así estará Jujuy durante los próximos días

  • Sábado: 4°C de mínima y 26°C de máxima.
  • Domingo: 3°C y 17°C.
  • Lunes: 5°C y 12°C.
  • Martes: 5°C y 14°C.
  • Miércoles: 5°C y 15°C.
  • Jueves: 6°C y 18°C.
  • Viernes: 6°C y 18°C.
Descenso de temperatura y alerta por vientos: c&oacute;mo sigue el tiempo en Jujuy

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

El panorama muestra que el lunes será el día más frío de la semana en cuanto a temperatura máxima, mientras que hacia el jueves y viernes el termómetro volverá a acercarse a los 20°C.

Ante la alerta por viento, se recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse, circular con precaución y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del SMN.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tras una madrugada con fuertes vientos, ya no rigen alertas en Jujuy

Jujuy está bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios: cuáles son las zonas de riesgo

Guatemala declaró alerta naranja por el volcán de Fuego

Con la llegada del calor a Jujuy, alertan por las dietas para "llegar al verano"

La tensión entre Argentina y Brasil pone en alerta al sector automotor y abre interrogantes

Lo que se lee ahora
tiempo en jujuy: la manana arranco con 5°c en san salvador y hay alerta amarilla
Fin de semana.

Tiempo en Jujuy: la mañana arrancó con 5°C en San Salvador y hay alerta amarilla

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Paso de Jama video
Jujuy.

Un camionero brasileño falleció en el Paso de Jama e investigan las causas del deceso

Desfile por la Independencia de Bolivia (foto archivo).
Jujuy.

Desfile por la Independencia de Bolivia: habrá cortes y desvíos en Alto Comedero

Parque San Martín.
Policiales.

Una mujer de 89 años se descompensó y murió en el Parque San Martín

Avenida España en La Quiaca (Google Maps)
Jujuy.

La Quiaca: un borracho atropelló a una mamá y su hijo cuando iban a la escuela

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy
Jujuy.

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel