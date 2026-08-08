Alerta por vientos y cambios de temperatura: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy

Jujuy tendrá un importante cambio en las condiciones del tiempo durante los próximos días. Este sábado se presenta como la jornada más cálida del período, con una máxima de 26°C, pero el panorama cambiará rápidamente desde el domingo.

Según el pronóstico extendido, la temperatura máxima bajará a 17°C el domingo y a apenas 12°C el lunes. Luego comenzará una recuperación gradual, aunque el frío seguirá presente durante las mañanas.

Alerta amarilla por viento Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy El descenso de temperatura estará acompañado por fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que incluye a Jujuy.

Se esperan vientos del sector oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.

Así estará Jujuy durante los próximos días Sábado: 4°C de mínima y 26°C de máxima.

4°C de mínima y 26°C de máxima. Domingo: 3°C y 17°C.

3°C y 17°C. Lunes: 5°C y 12°C.

5°C y 12°C. Martes: 5°C y 14°C.

5°C y 14°C. Miércoles: 5°C y 15°C.

5°C y 15°C. Jueves: 6°C y 18°C.

6°C y 18°C. Viernes: 6°C y 18°C. Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy El panorama muestra que el lunes será el día más frío de la semana en cuanto a temperatura máxima, mientras que hacia el jueves y viernes el termómetro volverá a acercarse a los 20°C. Ante la alerta por viento, se recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse, circular con precaución y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del SMN.

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