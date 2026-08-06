Con la llegada del calor a Jujuy, alertan por las dietas para "llegar al verano"

Las temperaturas empiezan a subir en Jujuy y, como ocurre cada año, muchas personas comienzan a pensar en el verano y buscan bajar de peso rápidamente. Sin embargo, recurrir a dietas restrictivas o eliminar grupos de alimentos puede traer consecuencias para la salud y, lejos de ofrecer resultados duraderos, aumentar el riesgo del llamado "efecto rebote".

Así lo explicó la nutricionista Alejandra Fugazza (MP 92) , quien advirtió que este tipo de planes alimentarios prometen resultados rápidos, pero no suelen ser sostenibles en el tiempo. "Son dietas que prometen bajar de peso muy rápido y claramente pueden generar hábitos perjudiciales para la salud" , sostuvo.

La especialista explicó que uno de los principales problemas de estas dietas es que eliminan alimentos que el organismo necesita para funcionar correctamente. "Eliminan grupos de alimentos, generan déficit de nutrientes y además no están adaptadas a cada persona", sostuvo.

En ese sentido, recordó que no existen recetas universales y que cualquier cambio en la alimentación debe contemplar las características y necesidades de cada individuo.

El efecto rebote y la frustración

Fugazza señaló que muchas personas llegan al consultorio después de haber probado distintas dietas con el objetivo de adelgazar antes del verano. Sin embargo, explicó que los resultados suelen ser temporales. "Perdemos masa muscular, la grasa suele mantenerse y, al dejar la dieta, el peso automáticamente vuelve a dispararse", comentó.

Además, remarcó que las consecuencias no son solamente físicas. "Más allá del peso, aumenta la obsesión por la comida, favorece una mala relación con el cuerpo y además puede derivar en trastornos alimentarios."

"No hay alimentos prohibidos"

Para la nutricionista, uno de los principales errores es clasificar los alimentos entre "permitidos" y "prohibidos". "Empezamos con esa lista de prohibidos y permitidos que demoniza ciertos grupos de alimentos. Después, cuando volvemos a incorporarlos, aparecen el miedo y el rechazo", aseguró y explicó que ningún alimento debería quedar completamente excluido de la alimentación.

"Todo va a formar parte de mi alimentación. Lo importante es la frecuencia, cómo lo como y cómo lo elijo", expresó y dio como ejemplo que un helado no representa un problema por sí solo. "El helado no está prohibido. Pero si lo desayuno todos los días, por supuesto me va a traer algún efecto adverso. Lo importante es la frecuencia", puntualizó.

Cómo empezar a cambiar los hábitos

En lugar de buscar resultados rápidos, Fugazza recomendó construir hábitos que puedan mantenerse durante todo el año. "La preocupación por el cuerpo tiene que ser a diario, no solamente cuando llega el verano", aseguró y explicó que lo más efectivo es comenzar con objetivos pequeños y alcanzables.

"Lo que más éxito nos da es hacer pequeños pasitos", expresó.

En lugar de proponerse bajar muchos kilos en poco tiempo, aconsejó enfocarse primero en cambios sencillos, como reemplazar las gaseosas por agua o incorporar actividad física de manera gradual. "Si yo me propongo empezar a tomar más agua o dejar la gaseosa, puedo lograrlo. Eso genera motivación para seguir con el siguiente objetivo", acotó.

Frutas, verduras y cambios sostenibles

La nutricionista también dejó una recomendación para quienes tienen dificultades para incorporar frutas y verduras. Explicó que una buena estrategia es asociar ese nuevo hábito con una rutina ya instalada. "Si siempre tomás un té a la tarde, antes de ese té comete una fruta. Anteponer un hábito nuevo a uno que ya existe ayuda a que se vuelva parte de tu rutina", detalló.

También aconsejó empezar de a poco. "No compres una docena de mandarinas si no comés ninguna fruta. Comprá tres y proponete comer una el lunes, otra el martes y otra el miércoles", comentó e insistió en que la clave no está en hacer una dieta durante unos meses, sino en construir un estilo de vida que pueda sostenerse en el tiempo. "Que no sea algo temporal. Lo importante es que esos cambios se vuelvan parte de tu estructura y de tu estilo de vida", puntualizó.