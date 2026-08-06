Quinoa, habas y frutas de estación: una nutricionista jujeña explicó por qué ayudan a recuperar energía

En épocas en las que el cansancio comienza a hacerse sentir, la alimentación puede convertirse en una gran aliada para recuperar energía. Para la nutricionista jujeña Rosario Schirado , una de las claves está mucho más cerca de lo que muchas personas imaginan: aprovechar los alimentos frescos y de estación que ofrece Jujuy.

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En diálogo con TodoJujuy , la especialista remarcó que la provincia cuenta con una gran variedad de frutas, verduras y productos regionales que aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.

Schirado destacó que uno de los grandes beneficios de vivir en la provincia es el acceso a alimentos frescos durante todo el año. "Somos una provincia tan rica en alimentos, sobre todo frescos. Tenemos frutas y verduras que se consiguen fácilmente y a un valor económico", señaló.

En ese sentido, explicó que consumir productos de estación no solo favorece una alimentación más variada, sino que también permite incorporar nutrientes fundamentales para mantener la energía durante el día.

Quinoa, habas y papines: los alimentos regionales que recomienda incorporar

La nutricionista aseguró que muchos alimentos tradicionales de la región pueden ocupar un lugar importante dentro de una alimentación saludable.Mencionó especialmente a la quinoa, las habas, los papines andinos y la oca, alimentos que aportan hidratos de carbono complejos, vitaminas y minerales. "La quinoa, las habas, los papines andinos o la oca son alimentos que podemos incorporar y que forman parte de nuestra identidad alimentaria", explicó.

En el caso de la oca y los papines, aclaró que, por su composición, aportan una mayor cantidad de almidón y cumplen un rol similar al de otros hidratos de carbono, por lo que es importante consumirlos dentro de una alimentación equilibrada.

Mientras más colores tenga el plato, mejor

Uno de los consejos que más enfatizó durante la entrevista fue aumentar la variedad de verduras y frutas en cada comida. "Mientras más colores tenga nuestro plato, más nutrientes va a tener", afirmó.

Por eso recomendó salir de las preparaciones habituales y sumar distintos vegetales, legumbres y frutas para enriquecer la alimentación diaria. También recordó que no se trata de eliminar alimentos como la carne o las pastas, sino de aprender a combinarlos. "Si me gusta la milanesa, la puedo comer, pero la idea es acompañarla con una buena cantidad de verduras y no quedarnos solamente con el tomate y la lechuga", ejemplificó.

Schirado destacó que durante el invierno los cítricos son una excelente opción para incorporar vitaminas. Naranjas, mandarinas y otras frutas de estación aportan vitamina C y son prácticas para consumir durante el día. También recomendó tener siempre una banana a mano, ya que constituye una alternativa rápida cuando aparece la sensación de falta de energía.

Comer bien también implica hidratarse y moverse

La especialista recordó que la alimentación es solo una parte de los hábitos que ayudan a sentirse mejor. Comparó al organismo con un automóvil que necesita distintos cuidados para funcionar correctamente. "Nuestro cuerpo es como un auto. Necesita combustible, pero también agua y otros cuidados para funcionar bien", explicó.

Por eso insistió en la importancia de mantener una buena hidratación, llevar una botella de agua durante la jornada y realizar actividad física de manera regular. Finalmente, remarcó que el objetivo no debe ser únicamente sentirse con más energía hoy, sino construir hábitos saludables que permitan llegar en mejores condiciones a la adultez. "Tenemos que pensar en una vejez sana. Ese debería ser nuestro objetivo desde ahora", concluyó.