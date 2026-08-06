viernes 07 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de agosto de 2026 - 13:25
Alimentación.

Quinoa, habas y frutas de estación: una nutricionista jujeña explicó por qué ayudan a recuperar energía

Rosario Schirado destacó el valor de los alimentos regionales y de estación para combatir el cansancio y mantener una alimentación equilibrada.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
b3b3b11c-a089-4bb6-9166-aeaf968521e8
Lee además
Si guardás las bananas con el resto de las frutas se acelerará el proceso de maduración. (Foto: Archivo) video
Salud.

Frutas enteras o jugos: cuál es la opción mas saludable
Cuáles son los alimentos con vitamina D para incluir en la dieta diaria.  video
Alimentación.

Con la llegada del calor a Jujuy, alertan por las dietas para "llegar al verano"

En diálogo con TodoJujuy, la especialista remarcó que la provincia cuenta con una gran variedad de frutas, verduras y productos regionales que aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.

"Jujuy es una provincia muy rica en alimentos frescos"

Schirado destacó que uno de los grandes beneficios de vivir en la provincia es el acceso a alimentos frescos durante todo el año. "Somos una provincia tan rica en alimentos, sobre todo frescos. Tenemos frutas y verduras que se consiguen fácilmente y a un valor económico", señaló.

En ese sentido, explicó que consumir productos de estación no solo favorece una alimentación más variada, sino que también permite incorporar nutrientes fundamentales para mantener la energía durante el día.

Quinoa, habas y papines: los alimentos regionales que recomienda incorporar

La nutricionista aseguró que muchos alimentos tradicionales de la región pueden ocupar un lugar importante dentro de una alimentación saludable.Mencionó especialmente a la quinoa, las habas, los papines andinos y la oca, alimentos que aportan hidratos de carbono complejos, vitaminas y minerales. "La quinoa, las habas, los papines andinos o la oca son alimentos que podemos incorporar y que forman parte de nuestra identidad alimentaria", explicó.

En el caso de la oca y los papines, aclaró que, por su composición, aportan una mayor cantidad de almidón y cumplen un rol similar al de otros hidratos de carbono, por lo que es importante consumirlos dentro de una alimentación equilibrada.

Mientras más colores tenga el plato, mejor

Uno de los consejos que más enfatizó durante la entrevista fue aumentar la variedad de verduras y frutas en cada comida. "Mientras más colores tenga nuestro plato, más nutrientes va a tener", afirmó.

Por eso recomendó salir de las preparaciones habituales y sumar distintos vegetales, legumbres y frutas para enriquecer la alimentación diaria. También recordó que no se trata de eliminar alimentos como la carne o las pastas, sino de aprender a combinarlos. "Si me gusta la milanesa, la puedo comer, pero la idea es acompañarla con una buena cantidad de verduras y no quedarnos solamente con el tomate y la lechuga", ejemplificó.

Schirado destacó que durante el invierno los cítricos son una excelente opción para incorporar vitaminas. Naranjas, mandarinas y otras frutas de estación aportan vitamina C y son prácticas para consumir durante el día. También recomendó tener siempre una banana a mano, ya que constituye una alternativa rápida cuando aparece la sensación de falta de energía.

Comer bien también implica hidratarse y moverse

La especialista recordó que la alimentación es solo una parte de los hábitos que ayudan a sentirse mejor. Comparó al organismo con un automóvil que necesita distintos cuidados para funcionar correctamente. "Nuestro cuerpo es como un auto. Necesita combustible, pero también agua y otros cuidados para funcionar bien", explicó.

Por eso insistió en la importancia de mantener una buena hidratación, llevar una botella de agua durante la jornada y realizar actividad física de manera regular. Finalmente, remarcó que el objetivo no debe ser únicamente sentirse con más energía hoy, sino construir hábitos saludables que permitan llegar en mejores condiciones a la adultez. "Tenemos que pensar en una vejez sana. Ese debería ser nuestro objetivo desde ahora", concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Frutas enteras o jugos: cuál es la opción mas saludable

Con la llegada del calor a Jujuy, alertan por las dietas para "llegar al verano"

Un fallo de la Corte Suprema redefine las obligaciones de las prepagas ante medicamentos caros

Estados Unidos aprobó una vacuna antigripal con tecnología de ARNm

Tras las muertes por lechuga contaminada en EE.UU., qué cuidados recomiendan en Jujuy

Lo que se lee ahora
Cuáles son los alimentos con vitamina D para incluir en la dieta diaria.  video
Alimentación.

Con la llegada del calor a Jujuy, alertan por las dietas para "llegar al verano"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Reparación del acueducto por Agua Potable de Jujuy  video
Jujuy.

A qué hora se restablecerá el agua en Alto Comedero

El alerta por viento alcanza a gran parte de Jujuy. Piden estar atentos a ráfagas, polvo en suspensión y cambios bruscos del tiempo. video
Jujuy.

Alerta por fuertes vientos por tres días: qué zonas de Jujuy están afectadas

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche
País.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: sigue el debate y se prevé que voten cerca de la medianoche

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero
Jujuy.

Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

Yacaré en Palpalá -  El animal fue encontrado en una represa de Papel NOA. Desde el CAFAJu explicaron que no es común hallar esta especie en la zona. video
Jujuy.

Rescataron una yacaré en Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel