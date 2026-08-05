miércoles 05 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de agosto de 2026 - 11:07
Salud.

Tras las muertes por lechuga contaminada en EE.UU., qué cuidados recomiendan en Jujuy

Una nutricionista llamó a no generar alarma, pero recordó la importancia de lavar correctamente las verduras de hoja antes de consumirlas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La lechuga vinculada al brote de Cyclospora en Estados Unidos genera nuevas investigaciones oficiales.

Las dos muertes registradas en Estados Unidos en el marco del brote de ciclosporiasis vinculado al consumo de lechuga contaminada encendieron la preocupación en distintos países. Frente a ese escenario, la nutricionista Alejandra Fugazza (MP 92) llevó tranquilidad, aunque remarcó la importancia de reforzar las medidas de higiene al momento de manipular verduras de hoja.

Lee además
semana de la lactancia: que consultas hacen con mas frecuencia las mamas de jujuy video
Salud.

Semana de la Lactancia: qué consultas hacen con más frecuencia las mamás de Jujuy
Estados Unidos reportó dos muertos por el brote de diarrea explosiva que se habría originado por lechuga de México.
Salud.

Brote de la infección cyclospora en EE.UU: hay dos muertos y cientos de afectados

La especialista explicó que, si bien el caso generó repercusión internacional, no debe interpretarse como un motivo para entrar en pánico. "Primero me puse a leer un poco la situación. Estas dos personas fallecidas tenían enfermedades de base, entonces tampoco entra como en un estado de pánico o de alerta", señaló.

En ese sentido, indicó que el episodio sí representa una oportunidad para recordar buenas prácticas de manipulación de alimentos dentro del hogar.

Un llamado a reforzar la higiene en la cocina

Fugazza consideró que la principal enseñanza que deja este brote tiene que ver con la forma en que se lavan los alimentos que se consumen crudos. "Me parece que es un buen llamado a la inocuidad y a los métodos de higiene que tenemos en nuestras cocinas", precisó.

Explicó que muchas veces las verduras de hoja reciben un lavado rápido, pero eso no siempre resulta suficiente. "A veces pasamos por abajo del agua rapidito las hojas verdes, sobre todo que son las más difíciles de lavar", aseguró Fugaza.

Por ese motivo, recomendó dedicarles el tiempo necesario antes de consumirlas, especialmente cuando forman parte de ensaladas u otras preparaciones sin cocción.

Ciclosporiasis, la infección intestinal vinculada a la lechuga contaminada.

Ciclosporiasis, la infección intestinal vinculada a la lechuga contaminada.

Qué ocurrió en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron recientemente las primeras dos muertes asociadas al brote de Cyclospora, un parásito que provoca una enfermedad intestinal conocida como ciclosporiasis y que puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados.

Según informaron los organismos de salud de ese país, ambas personas presentaban enfermedades preexistentes que pudieron agravarse como consecuencia de la deshidratación provocada por la infección.

La investigación sanitaria apunta a un lote de lechuga iceberg distribuido en distintos estados, aunque las autoridades aclararon que los productos afectados ya fueron retirados del mercado.

Consumir verduras de manera segura

Más allá de este episodio puntual, la nutricionista insistió en que las verduras continúan siendo alimentos fundamentales dentro de una alimentación saludable y que el foco debe estar puesto en una correcta higiene.

Por eso, recomendó lavar cuidadosamente las hojas antes de consumirlas y mantener las buenas prácticas de manipulación de alimentos en la cocina, especialmente cuando se trata de productos que se comen crudos. "La idea no es dejar de consumir verduras, sino asegurarnos de manipularlas correctamente para reducir cualquier riesgo", resumió la especialista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Semana de la Lactancia: qué consultas hacen con más frecuencia las mamás de Jujuy

Brote de la infección cyclospora en EE.UU: hay dos muertos y cientos de afectados

Único en el mundo: tres enfermedades cardíacas raras en un paciente de Jujuy

Consumo de huevos: cantidad y recomendaciones de una nutricionista

Salta registró 400 casos de tuberculosis: cuáles son los síntomas

Las más leídas

Mapa de deudores de Jujuy 
Jujuy.

Mapa de jujeños con deudas impagas: cuál es el departamento con más deudores

Cortarán el agua en San Salvador de Jujuy.
Jujuy.

Cortarán el agua en gran parte de San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de Abril.
Capital.

Avenida 19 de Abril: este miércoles y jueves habrá restricciones de tránsito

Papa León XIV.
País.

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre

Gimnasia de Jujuy juega la fecha suspendida.
Deportes.

Gimnasia visita este miércoles a Quilmes con el objetivo de volver a la victoria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel