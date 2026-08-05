Tras las muertes por lechuga contaminada en EE.UU., qué cuidados recomiendan en Jujuy

Las dos muertes registradas en Estados Unidos en el marco del brote de ciclosporiasis vinculado al consumo de lechuga contaminada encendieron la preocupación en distintos países. Frente a ese escenario, la nutricionista Alejandra Fugazza (MP 92) llevó tranquilidad, aunque remarcó la importancia de reforzar las medidas de higiene al momento de manipular verduras de hoja.

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La especialista explicó que, si bien el caso generó repercusión internacional, no debe interpretarse como un motivo para entrar en pánico. "Primero me puse a leer un poco la situación. Estas dos personas fallecidas tenían enfermedades de base, entonces tampoco entra como en un estado de pánico o de alerta", señaló.

En ese sentido, indicó que el episodio sí representa una oportunidad para recordar buenas prácticas de manipulación de alimentos dentro del hogar.

Fugazza consideró que la principal enseñanza que deja este brote tiene que ver con la forma en que se lavan los alimentos que se consumen crudos. "Me parece que es un buen llamado a la inocuidad y a los métodos de higiene que tenemos en nuestras cocinas", precisó.

Explicó que muchas veces las verduras de hoja reciben un lavado rápido, pero eso no siempre resulta suficiente. "A veces pasamos por abajo del agua rapidito las hojas verdes, sobre todo que son las más difíciles de lavar", aseguró Fugaza.

Por ese motivo, recomendó dedicarles el tiempo necesario antes de consumirlas, especialmente cuando forman parte de ensaladas u otras preparaciones sin cocción.

Ciclosporiasis, la infección intestinal vinculada a la lechuga contaminada.

Qué ocurrió en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron recientemente las primeras dos muertes asociadas al brote de Cyclospora, un parásito que provoca una enfermedad intestinal conocida como ciclosporiasis y que puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados.

Según informaron los organismos de salud de ese país, ambas personas presentaban enfermedades preexistentes que pudieron agravarse como consecuencia de la deshidratación provocada por la infección.

La investigación sanitaria apunta a un lote de lechuga iceberg distribuido en distintos estados, aunque las autoridades aclararon que los productos afectados ya fueron retirados del mercado.

Consumir verduras de manera segura

Más allá de este episodio puntual, la nutricionista insistió en que las verduras continúan siendo alimentos fundamentales dentro de una alimentación saludable y que el foco debe estar puesto en una correcta higiene.

Por eso, recomendó lavar cuidadosamente las hojas antes de consumirlas y mantener las buenas prácticas de manipulación de alimentos en la cocina, especialmente cuando se trata de productos que se comen crudos. "La idea no es dejar de consumir verduras, sino asegurarnos de manipularlas correctamente para reducir cualquier riesgo", resumió la especialista.