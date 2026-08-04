Brote de la infección cyclospora en EE.UU: hay dos muertos y cientos de afectados

Estados Unidos reportó dos muertos por el brote de diarrea explosiva que se habría originado por lechuga de México.

Dos personas murieron a raíz del brote de cyclospora registrado en Michigan , una infección parasitaria asociada a cuadros de diarrea intensa. Así lo informaron el lunes autoridades sanitarias del estado, que confirmaron que se trata de los primeros decesos en Estados Unidos (EE.UU) vinculados oficialmente con este microorganismo.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan explicó que las dos víctimas presentaban enfermedades preexistentes que podrían haberse agravado a causa de la infección intestinal y la pérdida de líquidos provocada por la deshidratación. El organismo estatal aclaró que no difundirá más detalles relacionados con los fallecimientos.

La cyclospora es un parásito microscópico que suele provocar episodios de diarrea acuosa , caracterizados por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) . Este tipo de brotes suele registrarse principalmente durante los últimos meses de la primavera y a lo largo del verano.

Los especialistas señalaron que una posible causa del brote sería una partida de lechuga proveniente de México que fue utilizada en establecimientos de Taco Bell ubicados en nueve estados. Según datos de los CDC , hasta fines de julio se habían registrado 1.947 casos asociados al consumo de ese producto , entre ellos al menos 98 pacientes que requirieron internación .

La agencia sanitaria advirtió, además, que el origen del brote podría involucrar a otros “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución”, por lo que la investigación continúa abierta.

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Según explicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la infección conocida como ciclosporiasis suele presentar una baja tasa de mortalidad y los casos fatales son poco frecuentes.

Este parásito, que se desarrolla en ambientes cálidos, afecta principalmente al sistema intestinal y puede transmitirse a través de materia fecal contaminada. En ocasiones anteriores, los contagios estuvieron relacionados con el consumo de frutas y verduras que habían tenido contacto con agua de riego contaminada con residuos fecales.

La ciclosporiasis presenta una incidencia menor en comparación con otras infecciones alimentarias más conocidas, como las provocadas por salmonela o E. coli. En numerosos casos, las autoridades sanitarias no logran identificar un alimento concreto ni determinar con precisión el origen del contagio.

Un aumento de casos que encendió las alertas

Durante varios años, los brotes de cyclospora registrados en Estados Unidos fueron escasos, aunque la situación comenzó a cambiar hace aproximadamente una década, con un crecimiento especialmente marcado durante 2018 y 2019.

Hasta el momento, el año 2019 había sido el período con mayor cantidad de diagnósticos de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos, con aproximadamente 4.700 casos informados.

Desde el 1 de mayo, los CDC contabilizaron más de 4.100 infecciones confirmadas y avanzan en el análisis de otros 7.400 casos considerados probables distribuidos en 41 estados. El organismo sanitario señaló que la cifra real de afectados podría ser superior a los registros actuales, ya que una parte de los contagios no llega a ser notificada oficialmente.