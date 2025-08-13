Los detalles de la bacteria 'listeriosis' detectada en un queso que encendió las alarmas

Listeriosis: de qué se trata la enfermedad causada por la bacteria detectada en un queso que alertó al Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de la Nación lanzó una advertencia sanitaria por un reciente brote de listeriosis que se registró en varias provincias . Los estudios epidemiológicos identificaron que este foco se relaciona directamente con la ingesta de un queso criollo elaborado industrialmente , aunque en cantidades reducidas .

La listeriosis es una infección provocada por la bacteria Listeria monocytogenes , un microbio presente en diversos entornos naturales y que constituye un riesgo significativo para la salud de la población .

El infectólogo y especialista en epidemiología Hugo Pizzi señaló que la bacteria puede encontrarse en distintos ambientes , como el agua o el suelo , pero su principal vía de transmisión es mediante alimentos contaminados . Pizzi aclaró que la Listeria monocytogenes puede ocasionar complicaciones graves , sobre todo en personas pertenecientes a grupos vulnerables .

En el caso de mujeres embarazadas , la infección puede generar problemas serios , lo que resalta la peligrosidad de esta enfermedad . El experto agregó que la patología evoluciona rápidamente y puede afectar varios órganos , provocando meningitis , daños en la médula o septicemia , condiciones que ponen en riesgo la vida . No obstante, cuando se inicia el tratamiento oportunamente , los antibióticos resultan altamente eficaces.

Cinco muestras tomadas por las autoridades sanitarias resultaron positivas para Listeria monocytogenes.

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que se identificaron casos en tres provincias diferentes, todos con una notable similitud genética, lo que indica que el brote podría tener una fuente única. Esta relación puede explicarse por el consumo de un alimento en particular o de varios productos contaminados con la misma variante bacteriana, lo que resalta la relevancia de los análisis genómicos para establecer conexiones epidemiológicas precisas.

El análisis

En el marco del estudio, los organismos de salud examinaron 26 muestras de distintos alimentos, de las cuales cinco arrojaron resultado positivo para Listeria monocytogenes. Entre los hallazgos, se detectó que un queso criollo consumido por todas las personas afectadas estaba contaminado. Esta prueba permitió señalar a la planta elaboradora de dicho lácteo como el epicentro del brote, lo que llevó a la incautación de todos los productos listos para el consumo provenientes de esa instalación.

Mantener estrictas normas de higiene es una de las maneras más efectivas para prevenir la infección.

Los primeros episodios vinculados a este brote se notificaron en diciembre de 2024, cuando dos personas que vivían en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires comenzaron a manifestar síntomas propios de la enfermedad.

En enero siguiente, se confirmó un tercer caso en la Ciudad de Buenos Aires; el afectado había realizado previamente un viaje a Tucumán. Más adelante, durante febrero y mayo, se reportaron dos casos adicionales en territorio bonaerense, lo que refleja la continuidad y persistencia del brote en la región.

¿Cuáles son los síntomas?

Pizzi enfatizó que, aunque la Listeria monocytogenes es un microorganismo que puede detectarse y tratarse con relativa facilidad, la infección sigue representando un desafío importante para la salud. El abordaje médico consiste en la aplicación de antibióticos específicos, que muestran una eficacia notable siempre que se administren de manera temprana.

No obstante, el especialista advirtió que el principal inconveniente radica en que, en la mayoría de los casos, el diagnóstico se realiza cuando la bacteria ya ha causado daños significativos en órganos esenciales, complicando la recuperación y elevando la gravedad del cuadro clínico.

Por ello, es fundamental prestar atención a la aparición de síntomas. Quienes contraen la infección pueden presentar escalofríos, cansancio extremo, fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y cefalea. Sin embargo, en los casos más graves, la enfermedad puede derivar en meningitis o septicemia, situaciones que requieren intervención médica inmediata.

Pizzi subrayó que la listeriosis tiene una tasa de mortalidad elevada, estimada entre el 20% y el 30%. Además, indicó que la gravedad de la infección depende en gran medida de la edad y del estado del sistema inmunitario del paciente, siendo los niños y los adultos mayores los más propensos a sufrir complicaciones serias.

En cuanto a cómo se propaga la infección, Pizzi resaltó la relevancia de mantener estrictas prácticas de higiene y protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo. Explicó que la bacteria puede transmitirse por múltiples canales, incluyendo el contacto con las manos, el agua o la leche, y que los animales también pueden actuar como vectores, contaminando tanto el entorno como los alimentos. Por ello, subrayó que aplicar de manera consistente normas sanitarias y de limpieza resulta esencial para prevenir futuros brotes.

Recomendaciones

Con el objetivo de reducir la probabilidad de infección, el Ministerio de Salud aconsejó intensificar las normas de higiene, tanto a nivel personal como en la manipulación y preparación de alimentos.

Entre las pautas sugeridas se destacan el lavado minucioso y frecuente de manos, la limpieza y desinfección de utensilios y superficies, la separación estricta de alimentos crudos y cocidos para impedir la contaminación cruzada, la correcta cocción de los productos y su almacenamiento a temperaturas seguras en heladera o freezer. Estas acciones representan la primera barrera para frenar la multiplicación de la bacteria y prevenir nuevos contagios.

Pizzi señaló que la bacteria es sensible al calor, por lo que cocinar correctamente los alimentos permite eliminarla por completo y disminuir de manera considerable el riesgo de contagio. Sin embargo, aclaró que no todas las personas que ingieren productos contaminados llegan a enfermarse, ya que la vulnerabilidad varía según factores individuales como la edad y el estado del sistema inmunológico.

En paralelo, Francisco Dadic, toxicólogo del Hospital General de Agudos Carlos Durand, indicó que la mayoría de los casos de intoxicación se originan por consumir lácteos sin pasteurizar, un proceso que elimina los microorganismos presentes en productos como la leche o el queso. Por ello, enfatizó la necesidad de evitar alimentos que no hayan sido sometidos a pasteurización o que carezcan de controles bromatológicos y sanitarios adecuados.

De acuerdo con Dadic, los episodios recientes de infecciones alimentarias, como la listeriosis, comparten causas similares a otras patologías de origen alimentario, como la brucelosis, triquinosis, shigelosis o salmonelosis. Estas intoxicaciones generalmente se originan por alimentos contaminados, deficiencias en la higiene durante su manipulación, contaminación cruzada entre productos o fallas en la cadena de frío, como variaciones de temperatura o almacenamiento inadecuado, lo que facilita la proliferación de bacterias y, posteriormente, el desarrollo de la infección.