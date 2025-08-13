Salud, prevención y hábitos alimenticios: los temas centrales de Especialistas este miércoles

Este miércoles 13 de agosto, Canal 4 emitirá en vivo una nueva edición de Especialistas. El programa abordará diversos temas de interés, entre ellos medicina orthomolecular, prevención de enfermedades en la primera infancia, violencia silenciosa y hábitos alimenticios.

Con la conducción de Valle Fermi, la emisión contará con la participación de profesionales de la provincia de Jujuy, quienes brindarán información y recomendaciones para el cuidado de la salud y el bienestar.

valle fermi especialistas Especialistas: los temas centrales del programa del miércoles 13 de agosto Desde las 14 horas, Valle Fermi conducirá una nueva edición de Especialistas por la pantalla de Canal 4, con la presencia de cuatro reconocidos profesionales de la provincia de Jujuy.

En primer lugar, Martín Guzmán abordará la medicina nutricional y orthomolecular, con especial énfasis en el balance celular.

Luego, junto a la pediatra Jimena Rioja, se tratará la prevención de enfermedades en la primera infancia. Más tarde, el psicólogo Rodrigo Aladzeme, especialista en masculinidades y violencia, hablará sobre “la violencia silenciosa”. Finalmente, la nutricionista Florencia Mignaco abordará la importancia de adoptar hábitos alimenticios saludables, un tema clave para la sociedad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







