miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 07:38
Imperdible.

Salud, prevención y hábitos alimenticios: los temas centrales de Especialistas este miércoles

Este miércoles 13 de agosto, Especialista tendrá un programa lleno de entrevistas fundamentales para los jujeños vinculadas a la salud, prevención y hábitos alimenticios.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
especialistas valle fermi

Este miércoles 13 de agosto, Canal 4 emitirá en vivo una nueva edición de Especialistas. El programa abordará diversos temas de interés, entre ellos medicina orthomolecular, prevención de enfermedades en la primera infancia, violencia silenciosa y hábitos alimenticios.

Con la conducción de Valle Fermi, la emisión contará con la participación de profesionales de la provincia de Jujuy, quienes brindarán información y recomendaciones para el cuidado de la salud y el bienestar.

valle fermi especialistas

Especialistas: los temas centrales del programa del miércoles 13 de agosto

Desde las 14 horas, Valle Fermi conducirá una nueva edición de Especialistas por la pantalla de Canal 4, con la presencia de cuatro reconocidos profesionales de la provincia de Jujuy.

En primer lugar, Martín Guzmán abordará la medicina nutricional y orthomolecular, con especial énfasis en el balance celular.

Luego, junto a la pediatra Jimena Rioja, se tratará la prevención de enfermedades en la primera infancia. Más tarde, el psicólogo Rodrigo Aladzeme, especialista en masculinidades y violencia, hablará sobre “la violencia silenciosa”.

Finalmente, la nutricionista Florencia Mignaco abordará la importancia de adoptar hábitos alimenticios saludables, un tema clave para la sociedad.

