Tilcara: rescataron a un turista japonés tras desbarrancarse camino a Punta Corral

Rescate en Tilcara.

Un turista japonés de 58 años fue rescatado este lunes luego de sufrir un accidente mientras recorría el camino conocido como Las Siete Vueltas, en dirección al Abra de Punta Corral, en Tilcara.

El hombre fue identificado como Yamada Shigeru. Según informó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Tilcara, el aviso alertaba sobre una persona que habría sufrido un desbarranco en ese sector.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron al turista siendo asistido por dos enfermeros. Presentaba un posible esguince en uno de sus tobillos, además de cortes en el rostro y las manos.

Estuvo varias horas sin poder pedir ayuda De acuerdo con el relato del propio turista, se encontraba desde aproximadamente las 11 de la mañana en un paraje ubicado más arriba. Ante la imposibilidad de comunicarse para solicitar auxilio, habría tenido que desplazarse arrastrándose hasta encontrar a otra persona que pudiera asistirlo.

Traslado para recibir atención médica Bomberos Voluntarios de Tilcara trabajaron junto al personal del Hospital Salvador Mazza para llegar hasta el sector donde se encontraba el turista. Luego, colaboraron para subirlo a una camioneta y trasladarlo hasta un centro de salud, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. El operativo se desarrolló en el camino de Las Siete Vueltas, uno de los accesos hacia el Abra de Punta Corral.

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