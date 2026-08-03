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3 de agosto de 2026 - 10:22
Jujuy.

Aumentó el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Desde el 1 de agosto rigen nuevos valores para viajar desde San Salvador hacia Valles, Ramal, Quebrada y Puna. Los pasajes llegan hasta $33.700.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Los nuevos cuadros tarifarios impactan en miles de usuarios que utilizan estos servicios para viajar por trabajo, estudio, trámites, salud o turismo dentro de la provincia.

Cuánto cuesta viajar a la zona de los Valles

En el corredor de los Valles, los pasajes desde San Salvador de Jujuy quedaron con los siguientes valores:

  • El Carmen: $2.875
  • Carabunco: $3.180
  • San Antonio: $3.603
  • Perico: $3.738
  • Monterrico: $3.857
  • Las Pampitas: $4.331
  • Aeropuerto: $5.043
  • Puesto Viejo: $5.784
  • La Mendieta: $6.075
  • Aguas Calientes: $7.020

Nuevas tarifas hacia el Ramal

Para viajar hacia localidades del Ramal, los nuevos valores son:

  • San Pedro: $7.200
  • Chalicán: $9.500
  • Santa Clara: $10.000
  • Fraile Pintado: $10.800
  • Libertador: $12.300
  • Calilegua: $13.100
  • Caimancito: $14.900
  • Yuto: $17.800
  • Palma Sola: $19.500
  • El Talar: $20.600

Precios para la Quebrada y la Puna

En el caso de la Quebrada y la Puna, las tarifas quedaron de la siguiente manera:

  • Volcán: $4.700
  • Tumbaya: $5.500
  • Maimará: $9.300
  • Purmamarca: $9.700
  • Tilcara: $10.200
  • Humahuaca: $15.200
  • Susques: $24.700
  • Abra Pampa: $26.200
  • Iruya: $26.700
  • La Quiaca: $33.700

La Quiaca, el pasaje más caro del listado

Dentro de los destinos informados, el tramo hacia La Quiaca es el de mayor valor, con un pasaje de $33.700. Le siguen Iruya, con $26.700; Abra Pampa, con $26.200; y Susques, con $24.700.

En el otro extremo, los recorridos más económicos corresponden a destinos cercanos de los Valles, como El Carmen, Carabunco, San Antonio, Perico y Monterrico.

Nuevas tarifas de colectivos de media distancia en Jujuy

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Cuándo fue el último aumento

El nuevo cuadro tarifario que rige desde el 1 de agosto llega después del último incremento aplicado el 1 de junio de 2026, cuando los pasajes de media distancia en Jujuy habían subido alrededor de un 2,2%.

Durante el año, el sector ya había registrado otros ajustes: uno desde el 1 de mayo, cercano al 3%, y otro desde el 2 de marzo, con una suba promedio de entre 6% y 7%, según el destino.

Así, el aumento de agosto se suma a una serie de actualizaciones que impactaron durante 2026 en los servicios que conectan la capital jujeña con los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna.

Lo que tenés que saber

  • Las nuevas tarifas rigen desde el 1 de agosto.
  • El aumento alcanza al transporte de media distancia.
  • Los servicios conectan San Salvador con Valles, Ramal, Quebrada y Puna.
  • El pasaje a El Carmen cuesta $2.875.
  • Viajar a San Pedro cuesta $7.200.
  • El boleto a Tilcara cuesta $10.200.
  • Viajar a Humahuaca cuesta $15.200.
  • El pasaje a La Quiaca cuesta $33.700.
  • La Quiaca es el destino más caro del listado informado.

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