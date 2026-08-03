Aumentó el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Desde el 1 de agosto comenzaron a regir los nuevos valores para los pasajes de colectivos de media distancia en Jujuy. La actualización alcanza a los servicios que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades de los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna.
Los nuevos cuadros tarifarios impactan en miles de usuarios que utilizan estos servicios para viajar por trabajo, estudio, trámites, salud o turismo dentro de la provincia.
Cuánto cuesta viajar a la zona de los Valles
En el corredor de los Valles, los pasajes desde San Salvador de Jujuy quedaron con los siguientes valores:
- El Carmen: $2.875
- Carabunco: $3.180
- San Antonio: $3.603
- Perico: $3.738
- Monterrico: $3.857
- Las Pampitas: $4.331
- Aeropuerto: $5.043
- Puesto Viejo: $5.784
- La Mendieta: $6.075
- Aguas Calientes: $7.020
Nuevas tarifas hacia el Ramal
Para viajar hacia localidades del Ramal, los nuevos valores son:
- San Pedro: $7.200
- Chalicán: $9.500
- Santa Clara: $10.000
- Fraile Pintado: $10.800
- Libertador: $12.300
- Calilegua: $13.100
- Caimancito: $14.900
- Yuto: $17.800
- Palma Sola: $19.500
- El Talar: $20.600
Precios para la Quebrada y la Puna
En el caso de la Quebrada y la Puna, las tarifas quedaron de la siguiente manera:
- Volcán: $4.700
- Tumbaya: $5.500
- Maimará: $9.300
- Purmamarca: $9.700
- Tilcara: $10.200
- Humahuaca: $15.200
- Susques: $24.700
- Abra Pampa: $26.200
- Iruya: $26.700
- La Quiaca: $33.700
La Quiaca, el pasaje más caro del listado
Dentro de los destinos informados, el tramo hacia La Quiaca es el de mayor valor, con un pasaje de $33.700. Le siguen Iruya, con $26.700; Abra Pampa, con $26.200; y Susques, con $24.700.
En el otro extremo, los recorridos más económicos corresponden a destinos cercanos de los Valles, como El Carmen, Carabunco, San Antonio, Perico y Monterrico.
Nuevas tarifas de colectivos de media distancia en Jujuy
Cuándo fue el último aumento
El nuevo cuadro tarifario que rige desde el 1 de agosto llega después del último incremento aplicado el 1 de junio de 2026, cuando los pasajes de media distancia en Jujuy habían subido alrededor de un 2,2%.
Durante el año, el sector ya había registrado otros ajustes: uno desde el 1 de mayo, cercano al 3%, y otro desde el 2 de marzo, con una suba promedio de entre 6% y 7%, según el destino.
Así, el aumento de agosto se suma a una serie de actualizaciones que impactaron durante 2026 en los servicios que conectan la capital jujeña con los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna.
Lo que tenés que saber
- Las nuevas tarifas rigen desde el 1 de agosto.
- El aumento alcanza al transporte de media distancia.
- Los servicios conectan San Salvador con Valles, Ramal, Quebrada y Puna.
- El pasaje a El Carmen cuesta $2.875.
- Viajar a San Pedro cuesta $7.200.
- El boleto a Tilcara cuesta $10.200.
- Viajar a Humahuaca cuesta $15.200.
- El pasaje a La Quiaca cuesta $33.700.
- La Quiaca es el destino más caro del listado informado.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.