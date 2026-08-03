Aumentó el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Desde el 1 de agosto comenzaron a regir los nuevos valores para los pasajes de colectivos de media distancia en Jujuy . La actualización alcanza a los servicios que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades de los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna .

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Los nuevos cuadros tarifarios impactan en miles de usuarios que utilizan estos servicios para viajar por trabajo, estudio, trámites, salud o turismo dentro de la provincia.

En el corredor de los Valles , los pasajes desde San Salvador de Jujuy quedaron con los siguientes valores:

Para viajar hacia localidades del Ramal , los nuevos valores son:

San Pedro: $7.200

$7.200 Chalicán: $9.500

$9.500 Santa Clara: $10.000

$10.000 Fraile Pintado: $10.800

$10.800 Libertador: $12.300

$12.300 Calilegua: $13.100

$13.100 Caimancito: $14.900

$14.900 Yuto: $17.800

$17.800 Palma Sola: $19.500

$19.500 El Talar: $20.600

Precios para la Quebrada y la Puna

En el caso de la Quebrada y la Puna, las tarifas quedaron de la siguiente manera:

Volcán: $4.700

$4.700 Tumbaya: $5.500

$5.500 Maimará: $9.300

$9.300 Purmamarca: $9.700

$9.700 Tilcara: $10.200

$10.200 Humahuaca: $15.200

$15.200 Susques: $24.700

$24.700 Abra Pampa: $26.200

$26.200 Iruya: $26.700

$26.700 La Quiaca: $33.700

La Quiaca, el pasaje más caro del listado

Dentro de los destinos informados, el tramo hacia La Quiaca es el de mayor valor, con un pasaje de $33.700. Le siguen Iruya, con $26.700; Abra Pampa, con $26.200; y Susques, con $24.700.

En el otro extremo, los recorridos más económicos corresponden a destinos cercanos de los Valles, como El Carmen, Carabunco, San Antonio, Perico y Monterrico.

Nuevas tarifas de colectivos de media distancia en Jujuy

Cuándo fue el último aumento

El nuevo cuadro tarifario que rige desde el 1 de agosto llega después del último incremento aplicado el 1 de junio de 2026, cuando los pasajes de media distancia en Jujuy habían subido alrededor de un 2,2%.

Durante el año, el sector ya había registrado otros ajustes: uno desde el 1 de mayo, cercano al 3%, y otro desde el 2 de marzo, con una suba promedio de entre 6% y 7%, según el destino.

Así, el aumento de agosto se suma a una serie de actualizaciones que impactaron durante 2026 en los servicios que conectan la capital jujeña con los Valles, el Ramal, la Quebrada y la Puna.

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