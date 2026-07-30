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30 de julio de 2026 - 11:01
FNE 2026.

Operativos de tránsito por el Finde Estudiantil: las calles que estarán cortadas

El operativo se realizará el sábado 1 y domingo 2 de agosto en la zona del estadio 23 de Agosto, con cortes y cambios en el transporte urbano

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Las medidas se concentrarán principalmente en las inmediaciones del estadio 23 de Agosto y del Club Gorriti. Durante ambas jornadas habrá cortes en diferentes calles y modificaciones temporales en los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

Dónde estarán los cortes de tránsito

La Dirección General de Tránsito y Transporte informó que se interrumpirá la circulación en los siguientes puntos:

  • Ingreso por avenida Párroco Marshke.
  • Derivador de ingreso a avenida General Savio.
  • Avenida Éxodo y Pueyrredón.
  • Avenida Éxodo y Cerro Aguilar.
  • Avenida Éxodo y Tumulsa.
  • Humahuaca y Calilegua.
  • Tumulsa y Humahuaca.
  • Cáceres y Los Decididos.
  • Cáceres y Santa Bárbara.
  • Cáceres y Los 33 Orientales.
  • Pueyrredón y Hugo Wast.

Desvíos de colectivos de sur a norte

Las unidades que circulen en sentido sur-norte deberán transitar por avenida General Savio, acceso Riobamba, Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, pasaje Posadas, avenida Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.

Desde ese punto, los colectivos retomarán sus recorridos habituales.

Recorrido alternativo de norte a sur

En sentido norte-sur, las unidades serán desviadas por avenida Éxodo, avenida Pueyrredón, Alem y avenida General Savio, para luego continuar con su recorrido habitual.

El esquema de circulación especial permanecerá vigente durante las actividades previstas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

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