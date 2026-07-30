Operativos de tránsito por el Finde Estudiantil: las calles que estarán cortadas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció operativos de tránsito para el sábado 1 y domingo 2 de agosto, con motivo de las actividades del Finde Estudiantil.
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El operativo se realizará el sábado 1 y domingo 2 de agosto en la zona del estadio 23 de Agosto, con cortes y cambios en el transporte urbano
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció operativos de tránsito para el sábado 1 y domingo 2 de agosto, con motivo de las actividades del Finde Estudiantil.
Las medidas se concentrarán principalmente en las inmediaciones del estadio 23 de Agosto y del Club Gorriti. Durante ambas jornadas habrá cortes en diferentes calles y modificaciones temporales en los recorridos del transporte urbano de pasajeros.
La Dirección General de Tránsito y Transporte informó que se interrumpirá la circulación en los siguientes puntos:
Las unidades que circulen en sentido sur-norte deberán transitar por avenida General Savio, acceso Riobamba, Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, pasaje Posadas, avenida Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.
Desde ese punto, los colectivos retomarán sus recorridos habituales.
En sentido norte-sur, las unidades serán desviadas por avenida Éxodo, avenida Pueyrredón, Alem y avenida General Savio, para luego continuar con su recorrido habitual.
El esquema de circulación especial permanecerá vigente durante las actividades previstas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.
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