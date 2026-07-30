Operativos de tránsito por el Finde Estudiantil: las calles que estarán cortadas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció operativos de tránsito para el sábado 1 y domingo 2 de agosto, con motivo de las actividades del Finde Estudiantil.

Las medidas se concentrarán principalmente en las inmediaciones del estadio 23 de Agosto y del Club Gorriti. Durante ambas jornadas habrá cortes en diferentes calles y modificaciones temporales en los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

Dónde estarán los cortes de tránsito La Dirección General de Tránsito y Transporte informó que se interrumpirá la circulación en los siguientes puntos:

Ingreso por avenida Párroco Marshke.

Derivador de ingreso a avenida General Savio.

Avenida Éxodo y Pueyrredón.

Avenida Éxodo y Cerro Aguilar.

Avenida Éxodo y Tumulsa.

Humahuaca y Calilegua.

Tumulsa y Humahuaca.

Cáceres y Los Decididos.

Cáceres y Santa Bárbara.

Cáceres y Los 33 Orientales.

Pueyrredón y Hugo Wast. Desvíos de colectivos de sur a norte Las unidades que circulen en sentido sur-norte deberán transitar por avenida General Savio, acceso Riobamba, Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, pasaje Posadas, avenida Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.

Desde ese punto, los colectivos retomarán sus recorridos habituales. Recorrido alternativo de norte a sur En sentido norte-sur, las unidades serán desviadas por avenida Éxodo, avenida Pueyrredón, Alem y avenida General Savio, para luego continuar con su recorrido habitual. El esquema de circulación especial permanecerá vigente durante las actividades previstas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

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