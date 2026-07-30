FNE 2026: el Polivalente de Artes llega con 120 bailarines y dos meses de ensayo al Finde Estudiantil

Los alumnos del Centro Polivalente de Arte atraviesan los últimos días de preparación para participar del fin de semana estudiantil, una de las actividades más esperadas por los jóvenes jujeños en el marco de la FNE 2026 .

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Con una puesta que combinará danza, color y creatividad, el establecimiento buscará mostrar sobre el escenario parte del trabajo que sus estudiantes desarrollan durante el año en sus distintas especialidades artísticas.

Claudia López, profesora asesora de baile, explicó que los estudiantes comenzaron a preparar la coreografía hace aproximadamente dos meses y destacó el compromiso demostrado durante todo el proceso.

“Los chicos del Centro Polivalente de Arte tienen la especialidad de danza y la especialidad de arte. En lo que es el fin de semana estudiantil damos todo y tratamos de hacer la mejor coreografía”, señaló.

La docente sostuvo que la preparación demandó un esfuerzo importante, debido a que los ensayos continuaron durante las vacaciones y se realizaron bajo diferentes condiciones climáticas.

“Hubo días en los que hizo mucho frío y ahora también tenemos jornadas de mucho calor, pero ellos siempre quieren mostrar lo que aprenden en el colegio”, remarcó.

Participarán 120 alumnos

La presentación reunirá a 120 estudiantes de primero a quinto año, quienes competirán el domingo junto con los colegios de mayor matrícula.

Además de la coreografía, el establecimiento participará con su hinchada, que acompañará la propuesta artística y buscará aportar energía durante toda la jornada.

López destacó que la convocatoria volvió a ser amplia, como ya había ocurrido durante la edición anterior. También valoró la colaboración del profesor Yamil Ramos en la preparación de los jóvenes.

Una puesta cargada de color

Para esta edición, los estudiantes pudieron elegir la temática de su presentación, una posibilidad que permitió trabajar con mayor libertad en la propuesta.

La coreografía estará acompañada por un vestuario llamativo, tonos flúor, peinados y maquillajes especialmente preparados para la ocasión.

“Va a haber mucho color, flúor y toda la onda en el vestuario, en el peinado, en el maquillaje y en todo”, anticipó la profesora.

Con los últimos ensayos en marcha, los estudiantes buscarán reflejar en el escenario el esfuerzo realizado durante los últimos meses y representar al colegio a través del baile y el arte.