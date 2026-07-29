FNE 2026: Tatiana Gómez contó cómo vivió su coronación como representante del Santa Teresita

Tatiana Gómez fue coronada como Representante 2026 del Colegio Santa Teresita durante una elección realizada en junio. En su visita a Todo Se Ve, por Canal 4, recordó aquella noche que anticipa la FNE 2026 .

La joven aseguró que todavía le resulta difícil describir todo lo que sintió durante la elección en la que fue elegida representante de su colegio. “La verdad que es una noche que voy a recordar para siempre . No tengo palabras, siempre me preguntan y no encuentro las palabras correctas”, expresó.

Durante la elección, Tatiana estuvo acompañada por su mamá, sus amigas del club, sus compañeras del colegio, amigas de su familia y su psicóloga. “Estaba mi mamá, mis amigas del club, mis amigas del colegio, del curso, que estaban ahí también porque estaban metidas en la elección, amigas de mi mamá y mi psicóloga”, detalló.

La representante destacó especialmente la importancia que tiene para ella contar con el apoyo de una profesional en situaciones de nervios, ansiedad o emociones intensas. “Yo la llamo cuando me pasa algo muy grave . La llamo y le digo: ‘Dani, por favor’. Ella me hace calmar, me respira, me manda ejercicios de respiración, todo”, contó.

Tatiana Gómez, la representante del Colegio Santa Teresita en la FNE 2026

También consideró que sería positivo que más adolescentes pudieran acceder a este tipo de acompañamiento para comprender y gestionar lo que sienten. “Pasamos muchas emociones juntas en esta etapa. Yo creo que sería genial que todos tengamos un apoyo, un profesional que nos acompañe y que nos sepa decir por qué sentimos todas esas emociones”, señaló.

Para Tatiana, este apoyo cobra todavía más importancia en acontecimientos como una elección estudiantil, donde se mezclan el miedo, los nervios y la alegría. “En estas ocasiones son muchos nervios, miedo capaz, mucha emoción junta. Te ayuda a gestionarlo”, sostuvo.

Será una de las mascotas del Santa Teresita

Tatiana no solamente representará al Colegio Santa Teresita en las elecciones de la FNE. Junto con Bautista, el Chico 10 de la institución, también asumirá el papel de mascota durante el Finde Estudiantil.

La propuesta surgió luego de que Bautista le consultara si quería acompañarlo durante las actividades. “Me preguntó y le dije que sí, que no tenía ningún problema. Hablando con los directivos también quedó genial la idea de que justo los representantes del colegio representemos en el Finde Estudiantil”, explicó. La participación implicará permanecer durante toda la jornada y sumarse a las diferentes actividades preparadas para las mascotas de cada establecimiento educativo.

El último año junto con su promoción

La representante también habló sobre las emociones que atraviesa al cursar su último año en el colegio en el que estudia desde el nivel inicial. “Cuando volvimos de las vacaciones estaba hablando con mis amigas y dijimos: ‘Ya no quedan meses’”, recordó.

Tatiana destacó el compromiso de sus compañeros con las actividades de la promoción y el deseo de cerrar esta etapa dejando una buena imagen de la institución. “Por suerte somos un lindo grupo y todos los quintos estamos bastante comprometidos en hacer las cosas de promo. Queremos dejar al colegio en un lindo lugar cuando nos vayamos”, afirmó.

Los preparativos para construir la carroza

Los estudiantes del Santa Teresita también se preparan para comenzar con la construcción de la carroza que presentarán durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Tatiana explicó que la promoción comenzó a solicitar materiales mediante las redes sociales del colegio. Entre los elementos que necesitan se encuentran rollos de papel, tubos de papel higiénico, paquetes de yerba y lanas de diferentes colores. “Ya estamos subiendo lo que necesitamos. Que todos vayan a la cuenta de la promo en Instagram”, invitó la representante.

Qué significa representar al Santa Teresita en la FNE 2026

Tatiana sostuvo que ser la representante de la institución tiene un valor especial debido a que forma parte de la comunidad educativa desde el jardín. “Representar al Santa Teresita significa muchas cosas lindas porque es un colegio que yo quiero mucho. Desde el jardín que estoy ahí y tengo mucho cariño a todo el personal del colegio”, manifestó.

La joven mencionó especialmente a los directivos, porteros y docentes que la acompañaron durante su trayectoria escolar. “Para mí significa algo muy hermoso. Son muchas emociones juntas y todas hermosas”, agregó.

El agradecimiento a sus docentes

Al finalizar la entrevista, Tatiana dedicó un mensaje a los profesores que la acompañaron antes y después de la elección. “Todos tienen vocación, son excelentes. Más allá de su trabajo como profesor, como docente, te acompañan, te escuchan si tenés problemas”, destacó.

También contó que recibió mensajes de sus docentes durante todo el proceso y dedicó un saludo particular a una de ellas. “Un abrazo gigante a todos los profes. Y a la profe Roxy, un abrazo más especial porque es un amor ella”, expresó.