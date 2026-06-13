FNE 2026: Tatiana Gómez fue elegida representante del Santa Teresita

El Colegio Santa Teresita celebró una nueva edición de su tradicional elección estudiantil, una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y la masiva participación de alumnos, familias y docentes que acompañaron con entusiasmo a las candidatas y candidatos.

La gran protagonista de la jornada fue Tatiana Gómez , quien fue coronada como Representante 2026 del Colegio Santa Teresita.

A quién eligieron como Chico 10

Chico 10: Bautista Pellegrini

Bautista Pellegrini Primer Representante: Valentino Arce

Valentino Arce Segundo Representante: Mateo Rojas

En un clima festivo y lleno de emoción, la comunidad educativa volvió a demostrar su compromiso con una de las actividades más esperadas del calendario estudiantil. El Santa Teresita, institución que año tras año se destaca por su activa participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, renovó su espíritu juvenil en una velada donde no faltaron los aplausos, las muestras de afecto y el orgullo por representar a la institución.

Con una importante concurrencia y un ambiente cargado de felicidad, el Colegio Santa Teresita reafirmó una vez más su protagonismo dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, fortaleciendo una tradición que año tras año convoca a toda su comunidad educativa y celebra el espíritu joven que caracteriza a la institución.