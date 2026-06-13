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13 de junio de 2026 - 10:21
Jujuy.

FNE 2026: Tatiana Gómez fue elegida representante del Santa Teresita

Con una gran convocatoria, el Colegio Santa Teresita vivió una emotiva elección que coronó a sus nuevas representantes para la edición de la FNE 2026.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Colegio Santa Teresita eligió a su representante

Colegio Santa Teresita eligió a su representante

El Colegio Santa Teresita celebró una nueva edición de su tradicional elección estudiantil, una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y la masiva participación de alumnos, familias y docentes que acompañaron con entusiasmo a las candidatas y candidatos.

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Las elegidas de la noche

La gran protagonista de la jornada fue Tatiana Gómez, quien fue coronada como Representante 2026 del Colegio Santa Teresita.

El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera:

  • Representante 2026: Tatiana Gómez
  • Primera Princesa: Alma Paredes
  • Segunda Princesa: Sofía Cruz
  • Primera Dama de Honor: Sofía Bustos
  • Segunda Dama de Honor: Aitana Severich
  • Miss Simpatía: Agustina Ordoñez
  • Miss Elegancia: Naomi Alemán
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A quién eligieron como Chico 10

  • Chico 10: Bautista Pellegrini
  • Primer Representante: Valentino Arce
  • Segundo Representante: Mateo Rojas

En un clima festivo y lleno de emoción, la comunidad educativa volvió a demostrar su compromiso con una de las actividades más esperadas del calendario estudiantil. El Santa Teresita, institución que año tras año se destaca por su activa participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, renovó su espíritu juvenil en una velada donde no faltaron los aplausos, las muestras de afecto y el orgullo por representar a la institución.

Con una importante concurrencia y un ambiente cargado de felicidad, el Colegio Santa Teresita reafirmó una vez más su protagonismo dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, fortaleciendo una tradición que año tras año convoca a toda su comunidad educativa y celebra el espíritu joven que caracteriza a la institución.

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