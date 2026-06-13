FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes) FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes)

Tiziana López fue elegida representante 2026 del Colegio Secundario N° 48 “Profesor Alberto Amante”, en una noche especial que se vivió en el establecimiento ubicado en Alto Comedero, rumbo a la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La elección se desarrolló en el establecimiento, con el acompañamiento de estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad educativa. La gala tuvo 14 candidatas y contó con la presencia de Araceli Sadir, representante saliente, quien acompañó el traspaso de una noche cargada de emociones, aplausos y festejos.

FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes) FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes)

Una noche rumbo a la FNE 75 La elección del Secundario N° 48 forma parte del calendario de instituciones que ya comenzaron a vivir el camino hacia la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración histórica para Jujuy.

Como en cada elección, la noche fue mucho más que una coronación: fue el resultado del trabajo de estudiantes, familias, docentes y compañeros que acompañaron a cada candidata. Entre nervios, fotos, abrazos y alegría, la comunidad educativa volvió a demostrar que la FNE se construye desde cada colegio. Tiziana López comienza ahora una nueva etapa como representante 2026 del Secundario N° 48, llevando consigo el orgullo de sus compañeros y la ilusión de toda la institución. Los nombres de la noche Representante: Tiziana López

Tiziana López 1° Princesa: Malena Valle

Malena Valle 2° Princesa: Antonella Guanuco

Antonella Guanuco Miss Simpatía: Milagros Acosta

Milagros Acosta Miss Elegancia: Bianca Tarcaya

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