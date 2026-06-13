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13 de junio de 2026 - 00:53
Jujuy.

FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante

Se vivió la FNE 2026 en el Colegio Secundario N° 48 “Profesor Alberto Amante” de Alto Comedero, con 14 candidatas y una noche cargada de emoción.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes)&nbsp;

FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes) 

FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes)&nbsp;

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La elección se desarrolló en el establecimiento, con el acompañamiento de estudiantes, docentes, familias y toda la comunidad educativa. La gala tuvo 14 candidatas y contó con la presencia de Araceli Sadir, representante saliente, quien acompañó el traspaso de una noche cargada de emociones, aplausos y festejos.

FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes)
FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes)

FNE 2026: el Secundario N° 48 coronó a Tiziana López como su nueva representante (FOTO Fiesta Nacional de los Estudiantes)

Una noche rumbo a la FNE 75

La elección del Secundario N° 48 forma parte del calendario de instituciones que ya comenzaron a vivir el camino hacia la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, una celebración histórica para Jujuy.

Como en cada elección, la noche fue mucho más que una coronación: fue el resultado del trabajo de estudiantes, familias, docentes y compañeros que acompañaron a cada candidata. Entre nervios, fotos, abrazos y alegría, la comunidad educativa volvió a demostrar que la FNE se construye desde cada colegio.

Tiziana López comienza ahora una nueva etapa como representante 2026 del Secundario N° 48, llevando consigo el orgullo de sus compañeros y la ilusión de toda la institución.

Los nombres de la noche

  • Representante: Tiziana López
  • 1° Princesa: Malena Valle
  • 2° Princesa: Antonella Guanuco
  • Miss Simpatía: Milagros Acosta
  • Miss Elegancia: Bianca Tarcaya

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