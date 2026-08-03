La representante nacional reveló qué es lo que más le sorprendió de la FNE

FNE 2025. Sofía Masino: "Gracias a los jujeños que nos recibieron con amor y respeto"

En diálogo con TodoJujuy , Masino contó que, si bien ya había participado de elecciones de representantes en Buenos Aires, la experiencia que encontró en Jujuy la sorprendió por completo.

La representante nacional explicó que el sistema de elección en su provincia es mucho más sencillo y breve que el que caracteriza a la Fiesta Nacional de los Estudiantes. "En Buenos Aires es muchísimo más tranquilo. Primero se elige a una representante de la localidad, después pasamos a la etapa provincial y todo se realiza en un solo día", contó.

Luego comparó esa experiencia con la que vive actualmente en Jujuy. "No tiene nada que ver con Jujuy. Acá la fiesta empieza en abril y termina a fines de septiembre. Ya empiezan con las carrozas, las elecciones... es una locura", expresó entre risas.

Para Masino, esa participación constante de los estudiantes durante varios meses es una de las características que hacen única a la FNE.

Sofía Masino en el estudio móvil de Canal 4

El Fin de Semana Estudiantil la sorprendió

Las representantes también hicieron un balance del Fin de Semana Estudiantil, que reunió durante el fin de semana a miles de estudiantes en el estadio 23 de Agosto. "La verdad fue un finde hermoso compartiendo con todos los chicos. Tremendas las hinchadas, los outfits y las coreografías", expresó Sofía.

Incluso recordó una divertida anécdota durante la grabación de un video para redes sociales. "Hicimos un TikTok y estuvimos como una hora tratando de coordinarnos, y ellos a la primera lo hacían increíble", comentó.

Victoria Zamar coincidió y aseguró que el nivel de preparación de los colegios volvió a sorprenderla. "Me gustó todo, pero creo que las coreografías destacaron mucho porque tienen acrobacias increíbles", afirmó.

La calidez de los estudiantes

Más allá del despliegue artístico, Sofía destacó el cariño con el que fue recibida desde que llegó a Jujuy. "Se destacan muchas cosas, pero sobre todo los estudiantes y la amabilidad de todas las personas. Siempre me recibieron muy bien", aseguró.

Por su parte, Victoria recordó con emoción las visitas que realizó a distintas localidades de la provincia durante su reinado. "Me recibieron con un cariño impresionante. Es una experiencia que me llevo al corazón", expresó.

Una agenda que no se detiene

Las representantes continúan recorriendo distintos puntos de la provincia mientras avanza la cuenta regresiva hacia la Elección Nacional. Masino adelantó que visitará escuelas de San Pedro y luego viajará para participar de la elección de la representante de Buenos Aires, quien posteriormente llegará a Jujuy para formar parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

"Mañana vamos a ir a San Pedro a recorrer escuelas. Después voy a estar en la elección de la representante de Buenos Aires, que me va a acompañar en Jujuy", contó. En tanto, Victoria Zamar visitará Cangrejillos, donde compartirá actividades con estudiantes de esa localidad puneña.

"Ya hay un poco de nostalgia"

Aunque todavía quedan varias semanas de actividades, ambas reconocieron que ya empezaron a sentir la cercanía del cierre de una etapa muy especial. "Sí, ya hay un poco de nostalgia porque todas las experiencias tuvieron su magia y nos dejaron algo único. Pero también estamos felices de que nuevas chicas puedan vivir esta experiencia", sostuvo Victoria.

La representante provincial recordó además el momento en que dejó su corona como representante capitalina. "Yo decía que no iba a llorar, pero empecé a hablar y no pude evitar emocionarme", confesó.