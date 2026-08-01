FNE 2026: Pía Aylin Miranda fue elegida representante del Colegio Polimodal Nº 3

Pia Miranda es la representante 2026 del Polimodal 3.

El Colegio Polimodal Nº 3 vivió una jornada especial con la elección de su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. , Pía Aylin Miranda fue la elegida por el jurado para representar a la institución en la elección capital.

La celebración reunió a estudiantes, docentes, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañaron a las jóvenes durante una noche marcada por la emoción y el espíritu estudiantil.

La nueva representante del Polimodal Nº 3 Pía Aylin Miranda fue elegida representante de la institución, mientras que Solange Ortiz fue proclamada primera princesa y Sharon Sánchez, segunda princesa.

El cuadro de honor se completó de la siguiente manera:

Representante: Pía Aylin Miranda

Pía Aylin Miranda Primera princesa: Solange Ortiz

Solange Ortiz Segunda princesa: Sharon Sánchez

Sharon Sánchez Primera dama de honor: Natalia Aramayo

Natalia Aramayo Segunda dama de honor: Jazmín Bordón

Jazmín Bordón Miss Elegancia: Ayelen Sulca

Ayelen Sulca Miss Simpatía: Micaela Pérez Los pajes elegidos Durante la ceremonia también fueron presentados los jóvenes elegidos como pajes de la institución: Paje 10: Francisco Torres

Francisco Torres Paje 9: Paul Ian Cayo

Paul Ian Cayo Paje 8: César Soto

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