FNE 2026: Pía Aylin Miranda fue elegida representante del Colegio Polimodal Nº 3

El Colegio Polimodal Nº 3 vivió una jornada especial con la elección de su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. , Pía Aylin Miranda fue la elegida por el jurado para representar a la institución en la elección capital.
La celebración reunió a estudiantes, docentes, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañaron a las jóvenes durante una noche marcada por la emoción y el espíritu estudiantil.
La nueva representante del Polimodal Nº 3
Pía Aylin Miranda fue elegida representante de la institución, mientras que Solange Ortiz fue proclamada primera princesa y Sharon Sánchez, segunda princesa.
El cuadro de honor se completó de la siguiente manera:
- Representante: Pía Aylin Miranda
- Primera princesa: Solange Ortiz
- Segunda princesa: Sharon Sánchez
- Primera dama de honor: Natalia Aramayo
- Segunda dama de honor: Jazmín Bordón
- Miss Elegancia: Ayelen Sulca
- Miss Simpatía: Micaela Pérez
Los pajes elegidos
Durante la ceremonia también fueron presentados los jóvenes elegidos como pajes de la institución:
- Paje 10: Francisco Torres
- Paje 9: Paul Ian Cayo
- Paje 8: César Soto
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