viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 10:02
Jujuy.

FNE 2026: qué necesita el Colegio del Huerto para construir su carroza

La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Huerto inició los trabajos para la FNE 2026 y convoca a quienes deseen colaborar con materiales.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Materiales que necesita el Colegio del Huerto para la FNE 2026 (Imagen generada por inteligencia artificial).

Materiales que necesita el Colegio del Huerto para la FNE 2026 (Imagen generada por inteligencia artificial).

La cuenta regresiva para la FNE 2026 ya se siente en los canchones de Jujuy y el Colegio Nuestra Señora del Huerto avanza con la construcción de su carroza. Para acompañar ese trabajo, los carroceros impulsan una campaña solidaria para reunir materiales reciclados, una alternativa que ayuda a disminuir los costos y, al mismo tiempo, promueve el cuidado del ambiente.

Lee además
Materiales para la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza
fne 2026: buscan donaciones para el carruaje de la escuela provincial de artes
Jujuy.

FNE 2026: buscan donaciones para el carruaje de la Escuela Provincial de Artes

FNE 2026: qué necesita el Colegio Nuestra Señora del Huerto

Los estudiantes necesitan reunir los siguientes materiales:

  • Bolsas plásticas de colores.
  • Corchos.
  • DVDs.
  • Tapitas.

Cada uno de estos elementos será reutilizado durante el proceso de construcción de la carroza, una práctica que forma parte del espíritu de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y que permite transformar materiales en desuso en parte del diseño final.

Materiales del colegio del Huerto.

Materiales del colegio del Huerto.

Dónde entregar las donaciones

Quienes quieran colaborar pueden acercar los materiales al Colegio Nuestra Señora del Huerto, ubicado sobre calle San Martín, entre Otero y Sarmiento, en el horario de 7:30 a 13:00.

Los carroceros remarcan que cada aporte, por pequeño que parezca, resulta importante para seguir avanzando con el proyecto que representará a la institución en la FNE 2026.

Materiales reciclados, una parte fundamental de las carrozas

La utilización de materiales reciclados no solo permite reducir los costos de construcción, sino que también fomenta el compromiso con el ambiente. Año tras año, los canchones se convierten en espacios donde la creatividad, el trabajo en equipo y la reutilización de recursos son protagonistas del proceso de elaboración de las carrozas.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista por WhatsApp al 388 500-7777.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza

FNE 2026: buscan donaciones para el carruaje de la Escuela Provincial de Artes

El EMDEI empezó a construir su carruaje para la FNE 2026 y piden ayuda

FNE 2026: candidatas de la Escuela Normal Superior

FNE 2026: la Escuela de Minas ya trabaja en su nueva carroza

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Lautaro Flores - Joven asesinado
Policiales.

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
SMN

¿Más lluvias, tormentas y crecidas? Qué es el Super Niño y cómo podría afectar a Jujuy

Qué reveló laautopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke
Policiales.

Qué reveló la autopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel