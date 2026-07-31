FNE 2026: qué necesita el Colegio del Huerto para construir su carroza

Materiales que necesita el Colegio del Huerto para la FNE 2026 (Imagen generada por inteligencia artificial).

La cuenta regresiva para la FNE 2026 ya se siente en los canchones de Jujuy y el Colegio Nuestra Señora del Huerto avanza con la construcción de su carroza. Para acompañar ese trabajo, los carroceros impulsan una campaña solidaria para reunir materiales reciclados, una alternativa que ayuda a disminuir los costos y, al mismo tiempo, promueve el cuidado del ambiente.

Cada uno de estos elementos será reutilizado durante el proceso de construcción de la carroza, una práctica que forma parte del espíritu de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y que permite transformar materiales en desuso en parte del diseño final.

Quienes quieran colaborar pueden acercar los materiales al Colegio Nuestra Señora del Huerto, ubicado sobre calle San Martín, entre Otero y Sarmiento , en el horario de 7:30 a 13:00 .

Los carroceros remarcan que cada aporte, por pequeño que parezca, resulta importante para seguir avanzando con el proyecto que representará a la institución en la FNE 2026.

Materiales reciclados, una parte fundamental de las carrozas

La utilización de materiales reciclados no solo permite reducir los costos de construcción, sino que también fomenta el compromiso con el ambiente. Año tras año, los canchones se convierten en espacios donde la creatividad, el trabajo en equipo y la reutilización de recursos son protagonistas del proceso de elaboración de las carrozas.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista por WhatsApp al 388 500-7777.