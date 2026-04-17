FNE 2026: el colegio Del Huerto eligió a Sofia Altea como su nueva representante

Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto

Este viernes 17 de abril, la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) dio inicio con la elección a Representante del Colegio del Huerto y la elegida fue Sofía Altea .

Jujuy. ¡Histórico! El Secundario 12 de Nuevo Pirquitas se suma a la FNE 2026

Elección. FNE 2026: el Colegio Nuevo Horizonte elige a su representante entre 33 candidatas

WhatsApp Image 2026-04-17 at 23.24.30 Solange Jaquelina Agüero

- Primera Dama de Honor: Violeta Rojas Hamame

WhatsApp Image 2026-04-17 at 23.24.36 Violeta Rojas Hamame

- Segunda Dama de Honor: Irina Narváez

WhatsApp Image 2026-04-17 at 23.24.29 Irina Narváez

La gala fue transmitida en vivo por Canal 4, en una transmisión exclusiva para clientes del servicio. Fueron 52 candidatas las que participaron en el evento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Participó la promo 2026

En la elección del Colegio del Huerto, que dio inicio a la FNE 2026, también fue protagonista la promo 2026, que formó parte de la celebración y acompañó la coronación de Sofía Altea como representante.

WhatsApp Image 2026-04-17 at 22.29.52 Promo 2026 Colegio del Huerto

La propuesta incluyó el tradicional desfile y la presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y muchas sorpresas preparadas para acompañar al gran marco de público que estuvo presente en la gala.

image Los pajes fueron protagonistas en la Elección Representante del Huerto

Listado completo de las candidatas del Colegio del Huerto

Mendez, Luciana Valentina

Silvera, Agostina Beatriz

Garay Paredes, María Victoria

Turrubiano, Iara Luján

Espejo, Isabella Fernanda

Narvaez, Aylén Irina

Moreno, Maia Carhué

Torres Flores, Aimé Zahira Tamara

Jurado Lamas, Delfina Ximena

Chavez, Brenda Martina

Siñanez, Sofía Jazmín

Bautista, Solange Ailén

Rueda, Josefina

Martinez, Silvana Anabela

Alfonzo Rivero, Lucía Antonela

Sansone, Pía Francesca

Amador, Morena Araceli

Cañazares Oviedo, Zaira Daiana

Lamas Arnedo, Luján

Alcaraz Mosqueda, Bárbara Michelle

Velazquez Espíndola, Melani Nicole

Villarreal, Leila Martina

Lacsi, Hebe Nahir

García, Josefina Araceli

Altea, Ana Sofía

Lozano Salica, Jimena Aylen

Vasquez Cabrera, Lourdes Alejandra

Paredes, Abril Jazmín

Aramayo, Lucía Isabel

Mogro, Maia Agustina de los Ángeles

Romero, Julieta Inés

Soria, Samira Iriel

Tellez, Jazmín

De Aparici, Isabel

Montoya, María

Aviles, Bárbara Jazmín

Masuelli, Felicitas

Agüero, Solange Jaquelina

Burgos Guedilla, Lourdes Antonella

Tejerina, Luisana Mariángel

Lino, Valentina Ámbar

Guzmán Sanchez, María Emilia

Humacata, Eluney Amancay

Torrejón, Daniela Valentina

Cura, Pilar Emilia

Valdiviezo, Laura Abril

Corte, Luana Victoria

Melchor, Lara Soledad

Tinte, Abril Camila

Flores, Blanca Lucía Julieta

Alcocer Saleria, Milagros Micael

Rojas Hamame, Violeta

Embed - FNE 2026: candidatas del Colegio del Huerto

Tres colegios se suman al desfile de carrozas de la FNE 2026

El Ente Autárquico Permanente dio a conocer una novedad para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026): tres colegios se sumarán por primera vez con carruaje. La decisión amplía la participación estudiantil y suma nuevas representaciones al tradicional desfile.

Se trata del Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas, el Colegio Secundario 57 de Caspalá y el Colegio del Divino Redentor de San Salvador de Jujuy. Las tres instituciones iniciarán su camino como carroceros en uno de los eventos más convocantes de la provincia.

FNE: cantidad de carrozas en los últimos años

La cantidad de carrozas que participan en la fiesta estudiantil viene creciendo de forma sostenida:

2026: 84 carrozas

84 carrozas 2025: 80 carrozas

80 carrozas 2024: 68 carrozas

68 carrozas 2023: 64 carrozas

64 carrozas 2022: 56 carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar vigente.