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17 de abril de 2026 - 23:25
Jujuy.

FNE 2026: el colegio Del Huerto eligió a Sofia Altea como su nueva representante

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya comenzó a vivirse en Jujuy, este viernes 17 de abril se realizó la elección del Colegio del Huerto, donde Sofía Altea fue coronada como Representante.

Por  Verónica Pereyra
Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto&nbsp;

Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto 

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- Primera Princesa: Isabel de Aparici

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Isabel de Aparici

Isabel de Aparici

- Segunda Princesa: Solange Jaquelina Agüero

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Solange Jaquelina Agüero

Solange Jaquelina Agüero

- Primera Dama de Honor: Violeta Rojas Hamame

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Violeta Rojas Hamame

Violeta Rojas Hamame

- Segunda Dama de Honor: Irina Narváez

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Irina Narváez

Irina Narváez

La gala fue transmitida en vivo por Canal 4, en una transmisión exclusiva para clientes del servicio. Fueron 52 candidatas las que participaron en el evento.

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Participó la promo 2026

En la elección del Colegio del Huerto, que dio inicio a la FNE 2026, también fue protagonista la promo 2026, que formó parte de la celebración y acompañó la coronación de Sofía Altea como representante.

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Promo 2026 Colegio del Huerto

Promo 2026 Colegio del Huerto

La propuesta incluyó el tradicional desfile y la presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y muchas sorpresas preparadas para acompañar al gran marco de público que estuvo presente en la gala.

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Los pajes fueron protagonistas en la Elección Representante del Huerto

Los pajes fueron protagonistas en la Elección Representante del Huerto

Listado completo de las candidatas del Colegio del Huerto

  • Mendez, Luciana Valentina
  • Silvera, Agostina Beatriz
  • Garay Paredes, María Victoria
  • Turrubiano, Iara Luján
  • Espejo, Isabella Fernanda
  • Narvaez, Aylén Irina
  • Moreno, Maia Carhué
  • Torres Flores, Aimé Zahira Tamara
  • Jurado Lamas, Delfina Ximena
  • Chavez, Brenda Martina
  • Siñanez, Sofía Jazmín
  • Bautista, Solange Ailén
  • Rueda, Josefina
  • Martinez, Silvana Anabela
  • Alfonzo Rivero, Lucía Antonela
  • Sansone, Pía Francesca
  • Amador, Morena Araceli
  • Cañazares Oviedo, Zaira Daiana
  • Lamas Arnedo, Luján
  • Alcaraz Mosqueda, Bárbara Michelle
  • Velazquez Espíndola, Melani Nicole
  • Villarreal, Leila Martina
  • Lacsi, Hebe Nahir
  • García, Josefina Araceli
  • Altea, Ana Sofía
  • Lozano Salica, Jimena Aylen
  • Vasquez Cabrera, Lourdes Alejandra
  • Paredes, Abril Jazmín
  • Aramayo, Lucía Isabel
  • Mogro, Maia Agustina de los Ángeles
  • Romero, Julieta Inés
  • Soria, Samira Iriel
  • Tellez, Jazmín
  • De Aparici, Isabel
  • Montoya, María
  • Aviles, Bárbara Jazmín
  • Masuelli, Felicitas
  • Agüero, Solange Jaquelina
  • Burgos Guedilla, Lourdes Antonella
  • Tejerina, Luisana Mariángel
  • Lino, Valentina Ámbar
  • Guzmán Sanchez, María Emilia
  • Humacata, Eluney Amancay
  • Torrejón, Daniela Valentina
  • Cura, Pilar Emilia
  • Valdiviezo, Laura Abril
  • Corte, Luana Victoria
  • Melchor, Lara Soledad
  • Tinte, Abril Camila
  • Flores, Blanca Lucía Julieta
  • Alcocer Saleria, Milagros Micael
  • Rojas Hamame, Violeta

Embed - FNE 2026: candidatas del Colegio del Huerto

Tres colegios se suman al desfile de carrozas de la FNE 2026

El Ente Autárquico Permanente dio a conocer una novedad para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026): tres colegios se sumarán por primera vez con carruaje. La decisión amplía la participación estudiantil y suma nuevas representaciones al tradicional desfile.

Se trata del Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas, el Colegio Secundario 57 de Caspalá y el Colegio del Divino Redentor de San Salvador de Jujuy. Las tres instituciones iniciarán su camino como carroceros en uno de los eventos más convocantes de la provincia.

FNE: cantidad de carrozas en los últimos años

La cantidad de carrozas que participan en la fiesta estudiantil viene creciendo de forma sostenida:

  • 2026: 84 carrozas
  • 2025: 80 carrozas
  • 2024: 68 carrozas
  • 2023: 64 carrozas
  • 2022: 56 carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar vigente.

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