FNE 2026: el colegio Del Huerto eligió a Sofia Altea como su nueva representante

Este viernes 17 de abril, la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) dio inicio con la elección a Representante del Colegio del Huerto y la elegida fue Sofía Altea.
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La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya comenzó a vivirse en Jujuy, este viernes 17 de abril se realizó la elección del Colegio del Huerto, donde Sofía Altea fue coronada como Representante.
Este viernes 17 de abril, la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) dio inicio con la elección a Representante del Colegio del Huerto y la elegida fue Sofía Altea.
- Primera Princesa: Isabel de Aparici
- Segunda Princesa: Solange Jaquelina Agüero
- Primera Dama de Honor: Violeta Rojas Hamame
- Segunda Dama de Honor: Irina Narváez
La gala fue transmitida en vivo por Canal 4, en una transmisión exclusiva para clientes del servicio. Fueron 52 candidatas las que participaron en el evento.
En la elección del Colegio del Huerto, que dio inicio a la FNE 2026, también fue protagonista la promo 2026, que formó parte de la celebración y acompañó la coronación de Sofía Altea como representante.
La propuesta incluyó el tradicional desfile y la presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y muchas sorpresas preparadas para acompañar al gran marco de público que estuvo presente en la gala.
El Ente Autárquico Permanente dio a conocer una novedad para la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026): tres colegios se sumarán por primera vez con carruaje. La decisión amplía la participación estudiantil y suma nuevas representaciones al tradicional desfile.
Se trata del Colegio Secundario 12 de Nuevo Pirquitas, el Colegio Secundario 57 de Caspalá y el Colegio del Divino Redentor de San Salvador de Jujuy. Las tres instituciones iniciarán su camino como carroceros en uno de los eventos más convocantes de la provincia.
La cantidad de carrozas que participan en la fiesta estudiantil viene creciendo de forma sostenida:
La Fiesta Nacional de los Estudiantes se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar vigente.
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